Marcela denuncia que lleva diez meses sin recuperar a sus dos hijas pese a resoluciones judiciales a su favor, en un caso de violencia vicaria en León.

Marcela lleva diez meses sin poder recuperar a sus dos hijas, de 9 y 10 años, que le fueron arrebatadas en enero en la ciudad de León. Según su versión, el padre de las niñas, Jesús, no las regresó después de una convivencia, y la retención continúa pese a que ella acudió a las autoridades y obtuvo resoluciones judiciales a su favor. Su caso es presentado como un ejemplo de violencia vicaria, una forma de agresión contra una mujer que se ejerce a través de sus hijos.

La madre ha denunciado públicamente la situación en redes sociales. El 12 de marzo escribió que hay violencias que arrancan lo que más se ama y que eso se llama violencia vicaria, mensaje que publicó a 50 días de la separación. Según la información proporcionada por su abogado y por la propia Marcela, la justicia aún no ha restituido la custodia.

Also read Violencia de género en México: Caída de delitos pero crisis de impunidad y alertas

Cómo se produjo la retención de las niñas

La retención de las niñas comenzó después de una convivencia con el padre, cuya entrega estaba prevista para el 31 de enero. De acuerdo con un escrito presentado por el abogado de Marcela, esa fecha se prorrogó al 2 de febrero y luego al 3 de febrero, día en que Jesús habría comunicado que no las devolvería.

Marcela afirma que, desde entonces, las menores permanecen con la familia paterna. Según su relato, Jesús se encuentra internado en un centro de rehabilitación y las niñas quedaron bajo el cuidado de su abuela, una empresaria reconocida en el ramo restaurantero de la capital del estado. Marcela cuenta el tiempo de convivencia en minutos: en septiembre pudo verlas después de casi ocho meses sin tenerlas cerca, y en noviembre dispuso de cinco minutos para entregarles unas cartas.

La madre también denuncia presiones directas. En septiembre, Jesús le envió un mensaje de audio en el que condicionó la devolución de las niñas a que ella desistiera de los procedimientos legales que ha iniciado en su contra. En la grabación, que está en poder de Periódico Correo, se escucha al padre proponer que, si ella retira todas las demandas, le regresará a las niñas. El mensaje plantea de forma expresa que la devolución de las menores depende del retiro de las demandas.

Versiones del padre, la abuela y la madre

El padre de las niñas, Jesús, no respondió a los reiterados intentos de contacto de Periódico Correo para conocer su postura sobre la retención de las niñas y sobre el mensaje de audio en el que condiciona la devolución al retiro de las demandas. Por ahora, su versión no forma parte de la información pública del caso.

La abuela de las menores, identificada en el reporte como una empresaria del ramo restaurantero, respondió con agresividad a este medio al ser consultada, indicó que no podía hablar del tema y bloqueó la comunicación con la redacción. Marcela, por su parte, sostiene que las niñas están siendo utilizadas para presionarla y que su silencio no será comprado, según un mensaje que publicó hace dos semanas en su cuenta de Instagram.

Marcela cuestiona además la decisión judicial que dio al padre la guarda y custodia provisional de las niñas. Sostiene que la evaluación psicológica en que se apoyó esa resolución duró cerca de cinco minutos. Las versiones de las partes se encuentran en disputa, y la información disponible proviene principalmente de los documentos presentados por la defensa de la madre.

Resoluciones judiciales y próximos pasos del proceso

Según el escrito presentado por el abogado de Marcela, el 26 de marzo un juez ordenó la entrega inmediata de las niñas a su madre, pero la orden no se ejecutó. Después se presentó una recusación y el padre promovió un amparo. En abril, una audiencia incidental otorgó al padre la guarda y custodia provisional.

En septiembre, Jesús fue vinculado a proceso por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en un asunto cuya querella data de 2023. Asimismo, la defensa de la madre solicitó al Juzgado Primero Civil con Especialidad en Oralidad Familiar de León que se restituya de inmediato la custodia a la madre. Hasta ahora, los documentos conocidos no indican que el juzgado haya resuelto esa petición.

En el plano legal, Marcela sostiene que lo ocurrido tiene un nombre jurídico. La violencia vicaria fue reconocida legalmente desde el 20 de diciembre de 2022, cuando se incorporó a la legislación, aunque tuvieron que pasar más de tres años para que se tipificara como delito específico en el Código Penal estatal. El artículo 221 d establece penas de tres a siete años de prisión para quien ejerza violencia contra una mujer utilizando a sus hijas o hijos, familiares, personas significativas o sus bienes. Entre las conductas que contempla están amenazar con impedir la convivencia con los hijos, obstaculizar las visitas, retener u ocultar a los menores, manipularlos para provocar rechazo hacia su madre y condicionar las obligaciones alimentarias.