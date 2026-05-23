Violenta detención de Macario García Merino, líder indígena y MULTI, y sus familiares

La detención arbitraria, violenta e ilegal y tortura denunciada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, son los delitos imputados al líder indígena y MULTI, Macario García Merino, y a sus familiares en Oaxaca, Oaxaca. La detención ocurrió cuando el profesor, con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, descansaba en su domicilio.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció ‘la detención arbitraria, violenta e ilegal y tortura’ del profesor Macario García Merino, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente ( MULT I) y de los desplazados de Tierra Blanca Copala .

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos, sostiene que la detención responde a un acuerdo político entre el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y dirigentes del MULT, con el objetivo de criminalizar la labor del profesor Macario García Merino como defensor de comunidad desplazada de Tierra Blanca, Copala





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