Violentos Enfrentamientos Sindicales en la Autopista México-Puebla Dejan Camiones Incendiados

Sindicatos de la construcción se enfrentaron en la autopista México-Puebla por contratos de transporte de materiales, resultando en la quema de vehículos y movilización de la Guardia Nacional. El conflicto es el segundo en una semana y evidencia una escalada de violencia en disputas sindicales por obras carreteras.

En Puebla , una escalada de violencia entre sindicatos del sector de la construcción ha sacudido la autopista México- Puebla , específicamente a la altura del kilómetro 68, cerca de Santa Rita Tlahuapan.

El enfrentamiento, ocurrido ayer, se originó por la disputa de contratos relacionados con el transporte de materiales necesarios para el rencarpetamiento de la mencionada vialidad. La confrontación dejó como saldo al menos dos camiones tipo góndola completamente destruidos por el fuego y dañados por disparos, afortunadamente sin resultar en lesiones personales.

Testigos presenciales identificaron a los involucrados como miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los sindicatos Constitución y Libertad, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem). Esta última organización es liderada en Puebla por el diputado morenista Elpidio Díaz Escobar y a nivel nacional por el legislador federal Pedro Haces Barba, también afiliado a Morena. Este incidente marca el segundo enfrentamiento en menos de una semana relacionado directamente con esta obra de infraestructura.

Las fuentes consultadas revelaron la participación de individuos descritos como “golpeadores” provenientes de la Ciudad de México, contratados para reforzar a los diferentes bandos en disputa. La intensidad de los hechos, con vehículos en llamas y detonaciones de armas de fuego, generó un clima de pánico entre los automovilistas que circulaban por la autopista, lo que obligó a una rápida movilización de elementos de la Guardia Nacional para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona.

Se recuerda que, días antes, ya se habían registrado disparos en el mismo tramo carretero, también vinculados a la lucha por el control del transporte de materiales. Los testigos describieron la situación como “terrible”, señalando que la disputa ha generado “conatos de violencia” y que ambos grupos han recurrido a “gente de fuera” para intensificar el conflicto.

La problemática en Santa Rita Tlahuapan se inscribe en un patrón de disputas sindicales cada vez más violentas que se están observando en diversas obras carreteras a lo largo del país. La situación en la autopista México-Puebla refleja una problemática más amplia en el sector de la construcción, donde los contratos de transporte de materiales y el flujo constante de recursos económicos se han convertido en un objetivo para organizaciones sindicales que buscan controlar la representación de la mano de obra y la logística de las obras.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó que el incidente fue un “pleito entre los sindicatos de materialistas” por un tramo federal que está siendo objeto de licitación. Explicó que los contratos se otorgan a través de la Federación y que, cuando una empresa los gana, los sindicatos perdedores reaccionan con violencia, llegando a disparar e incendiar vehículos.

A pesar de que el enfrentamiento ocurrió en una zona de jurisdicción federal, el gobierno de Puebla intervino para restablecer el orden y prevenir nuevos actos de violencia en la región de Tlahuapan. Aguilar Pala aseguró que la situación está “controlada” y que se continuará exhortando a los líderes sindicales a mantener la armonía y respetar los acuerdos establecidos.

La gravedad de la situación subraya la necesidad de una intervención más profunda para regular las prácticas sindicales en el sector de la construcción y prevenir futuros actos de violencia





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