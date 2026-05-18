Violeta Isfel confirma protección y creación de museo para su personaje

La actriz Violeta Isfel, reconocido por su papel de "Antonella Rincón" en la serie Atrévete a Soñar, ha revelado su plan de expandir el legado de su personaje mediante la creación de un museo dedicado a su figura. La iniciativa surge como respuesta al debate recurrente en redes sociales y busca preservar objetos originales de la producción, brindar un espacio a sus seguidores para revivir el fenómeno juvenil y evitar su deterioro.

La actriz Violeta Isfel, reconocida por su papel de "Antonella Rincón" en la serie Atrévete a Soñar, ha confirmado que resguarda artículos icónicos de su personaje y ha defendido el valor de revivir momentos de la telenovela.

La iniciativa surge como respuesta al debate recurrente en redes sociales, donde enfrenta tanto muestras de cariño como críticas por mantener presente el legado de su personaje. La actriz ha revelado que estará en planes de crear un museo dedicado a su personaje que la consolidó profesionalmente hace 16 años en la televisión. El museo tendrá objetos que se usaron en la serie y incluirá piezas originales que la actriz ha conservado desde la época de la telenovela.

Además, entre los datos que sorprendieron a los seguidores destaca el hecho de que durante las grabaciones la actriz tenía 23 años y ya era madre, mientras que su personaje en pantalla era una adolescente de 14 años





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