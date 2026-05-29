Violinist of Mariachi Vargas de Tecalitlán Dies after a Long Battle with Cancer

The regional Mexican music community mourns the loss of one of its beloved musicians, Ángel López, who was a violinist and integral member of Mariachi Vargas de Tecalitlán. He passed away after a long battle with cancer.

Nuevamente la música del regional mexicano se viste de luto, esta vez al confirmarse la muerte de uno de los músicos más queridos del gremio.

Este jueves 28 de mayo a través de las redes sociales del grupo ‘El Mariachi Vargas de Tecalitlán’ confirmaron la muerte de uno de sus integrantes. Y es que, fue durante la noche de anoche que a través de las redes sociales de la agrupación de música mexicana se anunció la terrible noticia, el fallecimiento ocurrió luego de que el músico estuvo luchando por su vida en un hospital durante estos últimos días.

Mariachi Vargas de Tecalitlán de luto Como lo mencionamos anteriormente a través de las redes sociales oficiales del Mariachi Vargas de Tecalitlán la noche de este jueves 28 de mayo se confirmó la muerte del querido violinista Ángel López.

‘Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán. ’ En este mismo mensaje, dedican unas palabras a la memoria del violinista que estuvo por muchos años acompañando al Mariachi Vargas de Tecalitlán, pues aseguran que el legado del músico vivirá por siempre y se unieron a las condolencias de la familia del también cantante.

‘Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle. ? Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, de parte de todos sus compañeros y equipo que formamos el Mariachi Vargas en este momento tan difícil. ?

Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, Maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota. Descanse en paz. ’ Cabe mencionar que este viernes 29 de mayo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentará en el ‘Mariachazo’ junto a otros grupos de mariachi, sin embargo, Ángel ya no pudo pisar este importante escenario.

¿De qué murió el violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán? A través de las redes sociales oficiales de Ángel López, se compartió la información de algunas cuentas bancarias, ya que desde hace algún tiempo había pedido donaciones para poder cubrir las deudas hospitalarias, incluso se hizo una página de Gofundme para esta misma situación. Y es justamente en dicho portal en donde explicaron que el músico y cantante había estado sobrellevando una feroz lucha contra el cáncer





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