Viral: Confunden a joven en Ciudad de México con Sabrina Carpenter durante inauguración del Mundial

Un video viral muestra a una mujer en Ciudad de México que los usuarios confundieron con la cantante Sabrina Carpenter, generando especulaciones sobre su posible llegada para eventos del Mundial 2026, aunque no hay confirmación oficial.

Un video difundido en redes sociales generó una intensa discusión entre los seguidores de la cantante Sabrina Carpenter , al mostrar a una joven en la Ciudad de México que muchos aseguraron era la propia estrella pop.

Las imágenes, que comenzaron a circular justo antes de la inauguración de la Copa del Mundo, rápidamente se hicieron virales, impulsadas por el gran parecido físico de la mujer con la artista estadounidense, especialmente por su estilo de vestimenta. La grabación muestra a la mujer caminando por una avenida principal de la capital, y según relatos de usuarios, varias personas se acercaron a ella para solicitarle fotografías, convencidas de que se trataba de Carpenter.

Incluso circuló la especulación de que la cantante podría estar en México para participar en eventos promocionales vinculados al Mundial 2026. Sin embargo, pese al revuelo, no existe ninguna confirmación oficial por parte de la representación de Sabrina Carpenter ni de fuentes cercanas que verifiquen su presencia en el país.

La falta de contexto en el video, junto con la ausencia de detalles concretos sobre su origen, alimentó una avalancha de teorías en plataformas como X, donde el nombre de la cantante se posicionó como tendencia ligada al inicio del torneo mundialista. Algunos usuarios incluso afirmaron haber avistado a la supuesta estrella en otros lugares de la ciudad, aunque ninguna de estas versiones pudo ser comprobada.

El fenómeno ilustra cómo los contenidos virales pueden desencadenar rumores masivos, especialmente cuando involucran a figuras públicas de gran alcance internacional, y cómo la emoción de los fanáticos puede llevar a interpretaciones precipitadas en ausencia de información verificada





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