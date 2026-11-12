Visita del Papa León XIV en Perú: Agenda, Seguridad y Mensaje de Paz

El Papa León XIV llega al Callao el 11 de noviembre de 2026. Conoce su agenda en Lima y Chiclayo, su encuentro con Keiko Fujimori y su llamado a la seguridad en Perú.

El Papa León XIV aterrizará este miércoles 11 de noviembre de 2026 en la Base Aeronaval del Callao, marcando el inicio formal de su visita apostólica a Perú. Desde esta instalación militar, el pontífice se trasladará hacia la capital Lima para participar en la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Este acto protocolar estará presidido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien recibe al líder de la Iglesia Católica en tierras peruanas.

La llegada del jefe de la Iglesia Católica genera una fuerte expectativa en la ciudadanía, especialmente en las calles de Lima y el Callao. Los preparativos logísticos y de seguridad han intensificado los movimientos en las zonas clave de la capital. Los peruanos esperan con ansias conocer los detalles de la agenda pastoral y los temas que el pontífice abordará durante su estancia, que forma parte de un viaje más amplio por Sudamérica.

Also read El papa León XIV arriba a Perú para reencontrarse con su pueblo

Agenda Pastoral y Encuentros Oficiales

La primera jornada del Papa León XIV en la capital peruana incluye una ceremonia en el Gran Teatro Nacional de Lima. En este recinto histórico, el pontífice pronunció su primer discurso ante las autoridades y representantes de la sociedad civil. Durante su intervención, destacó sus vínculos personales con el país, donde vivió durante más de dos décadas y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Tras finalizar su intervención en el Gran Teatro Nacional, el Papa León XIV presenció una presentación de marinera norteña. Esta danza tradicional fue interpretada por el Ballet Folclórico Nacional del Perú, el Coro Nacional de Niños y la Orquesta Juvenil Bicentenario. La actuación rindió homenaje a la cultura local y se realizó al ritmo de la canción "Que Viva Chiclayo", un guiño explícito a la región donde el pontífice desarrolló su labor pastoral.

El miércoles 11 de noviembre de 2026, el Papa León XIV se reunió con la presidenta Keiko Fujimori en el palacio presidencial. Este encuentro bilateral sirvió para establecer el tono diplomático de la visita. Posteriormente, el pontífice ingresó a la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, donde descansará después de cumplir con su agenda inicial en el Centro Histórico y San Borja.

Posiciones y Mensajes sobre Seguridad

Un punto central del mensaje del Papa León XIV fue la exhortación a la presidenta Keiko Fujimori para que escuche las necesidades de los ciudadanos alejados del centro de poder. El pontífice subrayó que detrás de las cifras poblacionales hay personas que buscan respuestas concretas a sus problemas diarios. Esta observación se enmarcó en un llamado a la paciencia y la escucha activa frente a desacuerdos y experiencias dolorosas.

El Papa León XIV abogó abiertamente por la paz en Perú, un país afectado por índices elevados de asesinatos y extorsión. Destacó que estos crímenes impactan severamente a comerciantes y transportistas, convirtiéndose en la principal preocupación de la población. El pontífice definió la paz como la capacidad de las familias de salir a trabajar sin temor, cuidar a sus hijos y regresar a sus hogares con serenidad.

El líder de la Iglesia Católica reconoció que el Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia social. Sin embargo, afirmó que la paz representa aspiraciones sencillas que nadie debería ver privadas de ellas. El Papa León XIV reafirmó que la Iglesia conoce el sufrimiento provocado por la violencia y desea permanecer cerca de las víctimas.

Impacto Social y Próximos Pasos

Para el jueves 12 de noviembre, la agenda del Papa León XIV incluye actividades específicas con obispos, sacerdotes y religiosos. Además, está previsto un encuentro con jóvenes y universitarios en Lima. Este bloque de actividades busca conectar con la juventud peruana y fortalecer los lazos dentro de la estructura eclesiástica local. Los preparativos para este día ya están en marcha en las instituciones educativas y parroquias seleccionadas.

El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará al norte del país para visitar Chiclayo. Esta ciudad tiene un significado especial para el Papa León XIV, ya que allí desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en el líder de la Iglesia Católica. En Chiclayo, participará en actividades religiosas y encuentros directos con la comunidad local.

La visita de doce días a Sudamérica continúa con esta parada crucial en Perú. El Papa León XIV concluirá su estancia en tierras andinas antes de regresar a Roma el próximo lunes. Este viaje no solo tiene un propósito religioso, sino también político y social, enfatizando la unidad, la reconciliación y la defensa de la dignidad humana. La seguridad de los transportistas y comerciantes sigue siendo un tema pendiente que la visita pretende visibilizar ante la comunidad internacional.