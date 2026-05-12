Visita la muestra 'Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del fútbol' en el Museo Jumex

La muestra 'Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del fútbol' del 10 de junio al 30 de agosto de 2026, organizada en colaboración con Qatar Museums y el 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, es una selección excepcional de objetos icónicos que han marcado la historia del fútbol. La exposición incluye balones de partidos históricos, calzado deportivo legendario, camisetas icónicas, trofeos poco comunes y documentos de archivo que trazan la evolución de este deporte. Entre las piezas más destacadas se encuentra la camiseta que marcó el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 en la Ciudad de México, así como las botas de la Copa del Mundo de 1970 y un balón de cuero pintado a mano que conmemora la final de la FA Cup de 1888 en el Oval de Londres.

Podrás visitar la muestra 'Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del fútbol', del 10 de junio al 30 de agosto de 2026. Organizada en colaboración con Qatar Museums y el 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, como parte de la programación del Año de la Cultura Catar-Canadá-México 2026, la muestra reúne algunos de los objetos más significativos de la historia de este deporte, y ofrece la oportunidad de explorar los, desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta su surgimiento como fuerza cultural global.

"Estamos muy contentos de trabajar con el 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum y Qatar Museums en Objetos de leyenda. Esta colaboración nos permite llevar al público mexicano una selección excepcional de objetos icónicos que han marcado la historia del fútbol, al tiempo que seguimos ampliando las formas en que el Museo Jumex conecta con públicos diversos a través de experiencias culturales significativas", apunt





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