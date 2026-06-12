Viva Aerobus reactiva ruta Torreón-San Antonio y consolida conexión con AIFA

Autoridades municipales y representantes de Viva Aerobus anunciaron la reactivación de la ruta aérea Torreón-San Antonio y la consolidación de la conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de impulsar el turismo y fortalecer el desarrollo económico de la región. La ruta hacia San Antonio operará del 13 de junio al 15 de agosto, con dos frecuencias semanales los martes y sábados, mientras que el vuelo al AIFA se ha consolidado como una plataforma importante para conectar a La Laguna con el centro del país y con otros destinos nacionales a través de la red de la aerolínea.

TORREÓN , COAH. - Con el objetivo de impulsar el turismo y fortalecer el desarrollo económico de la región, autoridades municipales y representantes de Viva Aerobus anunciaron la reactivación de la ruta aérea Torreón - San Antonio , así como la consolidación de la conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ).

Marcelo Valdés Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, destacó que ambas rutas representan una herramienta clave para elevar la competitividad de la ciudad y ampliar sus oportunidades de crecimiento. Explicó que estos enlaces facilitan la movilidad de personas y fortalecen sectores estratégicos como el turismo médico, cultural y educativo, además de posicionar a Torreón como un punto de conexión para negocios e inversiones.

Por su parte, Walfred Castro, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Viva Aerobus, informó que la ruta hacia San Antonio operará del 13 de junio al 15 de agosto, con dos frecuencias semanales los martes y sábados. Añadió que el vuelo al AIFA se ha consolidado como una plataforma importante para conectar a La Laguna con el centro del país y con otros destinos nacionales a través de la red de la aerolínea.

Durante el anuncio, Castro reconoció las gestiones realizadas por el fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González para concretar la reactivación del enlace internacional.

'Estamos aquí gracias a su trabajo y visión; la reactivación de este enlace con San Antonio es una realidad derivada directamente de sus gestiones y compromiso con el desarrollo local', expresó. El sector turístico también respaldó la medida. Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, señaló que una mayor conectividad permitirá proyectar los atractivos históricos y culturales de Torreón ante más visitantes.

Asimismo, Sugey Alvarado, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Torreón, destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada para aprovechar esta nueva oferta aérea y fortalecer la promoción de la ciudad como destino para el turismo de reuniones y de placer





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viva Aerobus Torreón San Antonio AIFA Desarrollo Económico Turismo Enlaces Aéreos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dos sujetos detenidos por robo de camionetas en AIFADos presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado ‘Los Macetas’ fueron detenidos por su supuesta responsabilidad en el robo de dos camionetas recién salidas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cargadas con relojes de alta gama, ocurrido el pasado 25 de mayo.

Read more »

Riña en baile sonidero deja un muerto en la colonia San Antonio, en LeónLa discusión entre varios asistentes escaló hasta los disparos. El hombre herido fue llevado de emergencia, pero falleció

Read more »

Detienen a dos por robo de camión con relojes de alta gama recién salido del AIFAEl robo de una de las unidades quedó videograbado por el sistema de seguridad con el que contaba la unidad de carga y se viralizó en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitió establecer la identidad de los detenidos.

Read more »

Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026: ‘Viva México y viva el fútbol’La actriz veracruzana presentó a las banderas de las selecciones que conforman la actual edición del torneo mundialista

Read more »