Viva Belgrado: Intensidad Sonora y Reflexiones Literarias en su Gira por México

La banda española Viva Belgrado cautivó al público mexicano con dos presentaciones agotadas en la Ciudad de México, presentando su álbum Cancionero de los cielos y explorando temas de alienación, éxito y la búsqueda de sentido a través de una fusión de rock alternativo y referencias literarias.

La banda española Viva Belgrado , reconocida por su intensidad en el rock alternativo , ha consolidado su trayectoria con el álbum Cancionero de los cielos y su nominación en los Premios MIN de la Música Independiente.

Recientemente, la banda ofreció dos presentaciones exitosas en la Ciudad de México como parte de su gira mundial, agotando todas las entradas en el foro Fuck Off Room. Con más de una década de experiencia y presentaciones en 12 países, Viva Belgrado fusiona post-hardcore, post-rock y rock alternativo, incorporando referencias literarias en su obra. Su música se caracteriza por un grito visceral, que aunque presente desde sus inicios, ha evolucionado hacia una tendencia más pop en sus trabajos recientes.

Este grito no debe interpretarse como una limitación técnica, sino como una elección estética intelectualmente justificada, buscando un efecto impactante. La banda explora símbolos inquietantes, como una voz desgarrada, acordes sombríos y la imagen de alguien al borde, para expresar una profunda carga emocional que trasciende el discurso poético convencional. La estética de Viva Belgrado se conecta con la obra de Chéjov, particularmente con La gaviota, donde el asesinato de un ave simboliza un presagio trágico.

De manera similar, la banda utiliza símbolos aparentemente incómodos para iluminar momentos de quiebre en la vida y la obra de los artistas. La concepción del arte en Viva Belgrado no lo ve como una simple solución a los problemas, sino como una elección liberadora, aunque también una condena.

En la canción Chéjov y las gaviotas, el protagonista, un músico exitoso, se siente atrapado en una vida de viajes, hoteles y excesos, un 'no lugar' que ha elegido como su hogar. Se describe a sí mismo como 'crucificado, follificado, versificado, cronificado sobre un pedestal', condenado a un tránsito constante y una huida perpetua. Esta sensación de alienación y vacío se manifiesta en su éxito, que paradójicamente lo aísla de una conexión genuina.

La banda, originaria de Córdoba, ha sabido construir un universo sonoro y lírico que invita a la reflexión sobre la condición humana, la búsqueda de sentido y la complejidad de las emociones. Su propuesta musical, lejos de ser complaciente, desafía al oyente a confrontar sus propias inquietudes y a explorar las profundidades de su interior. La conexión con la literatura clásica, como la obra de Chéjov, enriquece su discurso artístico y le otorga una dimensión atemporal.

Viva Belgrado no solo ofrece música, sino una experiencia estética que trasciende lo superficial y se adentra en los territorios de la emoción, la angustia y la esperanza. Su reciente paso por México ha reafirmado su posición como una de las bandas más relevantes del rock alternativo en español, consolidando su proyección internacional y dejando una huella imborrable en el público mexicano.

La banda continúa explorando nuevos caminos sonoros y temáticos, manteniendo su esencia vanguardista y su compromiso con la expresión artística auténtica





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