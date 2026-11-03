Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido Pitt tras orden judicial en California

La hija de Angelina Jolie ha cambiado oficialmente su nombre ante un juez de California. Se convierte en la cuarta de los seis hijos en distanciar su identidad del apellido de su padre Brad Pitt.

Un juez de California ha resuelto favorablemente la solicitud presentada por Vivienne Marcheline Jolie para modificar su identidad legal. La joven de 18 años dejó de ser oficialmente una miembro de la familia Pitt al eliminar su apellido paterno del registro civil. Esta decisión oficializa un proceso que comenzó meses atrás y que la actriz ha iniciado públicamente.

El Proceso Legal y la Audiencia Judicial

De acuerdo con la información publicada por la revista People, el magistrado aprobó la petición interpuesta por la hija menor de la pareja en julio del año pasado. La audiencia correspondiente tuvo lugar en las primeras horas de la mañana en los tribunales locales. Tras varias horas de deliberación y trámite burocrático, el cambio se hizo efectivo oficialmente.

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Los documentos obtenidos por el medio estadounidense detallan que Vivienne Marcheline Jolie-Pitt pasó a identificarse simplemente como Vivienne Marcheline Jolie. Este acto legal elimina cualquier vinculación formal con el apellido de su padre, Brad Pitt, quien es una de las figuras más reconocidas del cine mundial. El proceso sigue los procedimientos estándar para la modificación de nombre en el estado de California.

Antecedentes y Distanciamiento Previo

Aunque la firma del juez oficializa el cambio reciente, Vivienne había distanciado su identidad del apellido paterno hace varios meses. En mayo de 2024, la joven apareció acreditada como Vivienne Jolie en los créditos de la obra The Outsiders. Esta producción fue realizada junto a su madre, Angelina Jolie, marcando un paso público hacia su independencia profesional y personal.

Este movimiento no es aislado dentro de la familia. Vivienne es la cuarta hija de Brad Pitt en tomar esta decisión de quitar el apellido Pitt de manera oficial. Anteriormente, Zahara y Maddox realizaron cambios similares en septiembre pasado. Por su parte, Siloh eliminó legalmente el apellido Pitt en agosto de 2024, tras un fallo del Tribunal Superior de Los Ángeles. Solo Pax y Knox continúan vinculados al protagonista de Troya bajo su nombre completo.

Contexto Familiar y Situación de los Hermanos

Durante el matrimonio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, la pareja tuvo seis hijos en total. La composición familiar incluye tres hijos biológicos: Siloh, Vivienne y Knox. Los otros tres, Maddox, Zahara y Pax, fueron adoptados. La dinámica interna de la familia ha sufrido cambios significativos en la última década, reflejándose ahora en las decisiones legales de sus miembros adultos.

La situación personal de los padres también ha sido objeto de atención pública reciente. Mientras sus hijos avanza en la separación legal de sus nombres, el actor ha revelado pensamientos suicidas y una recaída en su salud mental. Estos eventos paralelos destacan la complejidad del momento actual en la vida de la familia Jolie-Pitt y la necesidad de los hijos de establecer sus propias identidades separadas de la historia pública de sus progenitores.