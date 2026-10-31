Vogue México rinde homenaje a las mujeres muralistas en su Gala Espíritu Monumental

La Gala Espíritu Monumental de Vogue México y Latinoamérica honró a las mujeres muralistas que construyeron la identidad visual de México, con la participación de IQOS.

La Gala Espíritu Monumental de Vogue México y Latinoamérica rindió homenaje a las mujeres muralistas que contribuyeron a construir la identidad visual de México. La celebración, que unió memoria, herencia y expresión artística, se llevó a cabo con una propuesta que reinterpretó símbolos del pasado a través de lenguajes contemporáneos, en un encuentro anual donde Vogue reúne arte, cultura y creatividad.

En el marco de este evento, IQOS, el dispositivo de Philip Morris International que calienta unidades de tabaco en lugar de quemarlas, presentó su propuesta tecnológica. La marca creó para la gala una activación que invitaba a descubrir lo que existe más allá de lo evidente mediante un recorrido de distintas interacciones.

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Un homenaje a las mujeres muralistas

La Gala Espíritu Monumental se planteó como una celebración donde la memoria dialoga con nuevas miradas. El evento invitó a reconocer lo que define la identidad mexicana y, al mismo tiempo, a imaginar lo que viene en términos de creación artística.

El homenaje se centró en las mujeres muralistas que aportaron a la identidad visual de México. Bajo una propuesta que combinó herencia y expresión artística, la celebración reinterpretó símbolos del pasado mediante lenguajes contemporáneos, conectando la tradición del muralismo con nuevas formas de creación.

En ese sentido, la organización señaló que en el muralismo transformar una tradición no significa borrar su historia. Significa explorar otros materiales, otros lenguajes y otras maneras de expresar una identidad que permanece.

La activación de IQOS en la gala

IQOS presentó en la gala una activación que proponía un recorrido a través de distintas interacciones. La experiencia conectó la narrativa de innovación de la marca con la creatividad y la expresión artística que definieron la celebración.

Durante el recorrido, la curiosidad, la creatividad y la expresión visual encontraron distintas formas de manifestarse. La innovación tecnológica de IQOS se vinculó con un entorno dedicado a reinterpretar lo conocido, mostrando cómo distintas expresiones de creatividad pueden compartir un mismo punto de encuentro.

La marca explicó que su propuesta parte de una idea que ha guiado su desarrollo tecnológico: ofrecer una alternativa al cigarrillo para adultos fumadores, conservando el tabaco como parte de la experiencia, pero cambiando la manera de utilizarlo. En lugar de quemarlo, IQOS lo calienta.

Innovación tecnológica y calentamiento por inducción

Desde sus primeras generaciones, IQOS ha continuado desarrollando su tecnología de calentamiento de unidades de tabaco. Su generación más reciente representa un nuevo capítulo de ese recorrido, con un sistema de calentamiento por inducción que calienta el tabaco desde el interior sin quemarlo.

Al no haber combustión, el dispositivo no genera humo ni ceniza, a diferencia de un cigarrillo convencional. En el modelo IQOS ILUMA i, una pantalla táctil permite visualizar el estado del precalentamiento y el tiempo de uso restante.

El Modo Pausa permite detener y reanudar la sesión durante un máximo de ocho minutos, mientras que FlexPuff puede habilitar hasta cuatro inhalaciones adicionales, según los patrones individuales de uso y las condiciones del dispositivo. A estas funcionalidades se suma un diseño contemporáneo en el que la estética acompaña la innovación tecnológica.

La marca sostuvo que cada avance forma parte de una búsqueda constante por mejorar la experiencia de los fumadores adultos que de otra forma seguirían fumando cigarrillos tradicionales. IQOS es un dispositivo electrónico usado para calentar unidades de tabaco que contienen nicotina, una sustancia adictiva, y está dirigido exclusivamente a fumadores adultos. Su uso no está libre de riesgo y la venta de IQOS o cualquier producto de Philip Morris International está prohibida a menores de edad.