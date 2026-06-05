Volaris ofrece membresía v.club gratuita a adultos mayores con credencial Inapam

Adultos mayores de 65 años con credencial Inapam pueden obtener sin costo la membresía v.club de Volaris, que brinda descuentos en vuelos, hoteles y paquetes vacacionales. Conoce los requisitos y pasos para activarla.

Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Inapam ), puedes acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorrar en tu próximo viaje.

La aerolínea Volaris ofrece de manera gratuita la membresía v.club para los titulares de esta credencial, la cual tiene una vigencia de un año y puede renovarse sin costo. Esta membresía brinda tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, así como descuentos en hoteles, paquetes vacacionales y promociones exclusivas. Para obtenerla, primero debes crear una cuenta en el portal de Volaris, seleccionando la opción correspondiente y asegurándote de que los datos personales coincidan exactamente con los de tu credencial Inapam.

Luego, dentro de la sección 'Tu Experiencia', deberás completar un formulario especificando 'V.Club INAPAM' como motivo, adjuntando una copia legible de tu credencial vigente y aceptando los términos. El proceso de activación tarda hasta 48 horas, tras el cual recibirás una notificación confirmando que la membresía está lista para usarse. Cabe mencionar que la credencial del Inapam, que sirve como identificación oficial para trámites en instituciones públicas, no expira y es gratuita.

Pueden solicitarla todas las personas mayores de 60 años que presenten los documentos requeridos: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, dos fotografías tamaño infantil, CURP actualizada y comprobante de domicilio. La credencial solo necesita renovarse en casos de deterioro que impida su lectura, como daños en el código de barras.

Este programa forma parte de las iniciativas del Inapam para incluir a los adultos mayores en la sociedad, ofreciendo descuentos en transporte público, farmacias, servicios municipales, alimentos y actividades culturales, entre otros. Para tramitarla de forma presencial no se requiere cita previa, aunque se recomienda acudir temprano debido a la capacidad limitada diaria de los módulos.

Con este beneficio, los adultos mayores podrán disfrutar de viajes más accesibles durante todo el año, aprovechando las ofertas especiales de Volaris y sus partners en hospedaje. Es importante verificar que toda la información proporcionada coincida con la credencial para evitar retrasos en la activación. La membresía v.club es una excelente oportunidad para que las personas de la tercera edad planifiquen sus vacaciones con mayor economía, ya que los descuentos aplican tanto en vuelos como en paquetes turísticos completos.

No dejes pasar esta chance de explorar nuevos destinos nacionales e internacionales con tarifas reducidas. Recuerda que, una vez activada, la membresía estará vigente por un año y podrás renovarla siguiendo el mismo proceso sin costo adicional. Aprovecha estos beneficios pensados especialmente para mejorar la calidad de vida y promover el esparcimiento de los adultos mayores en México





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