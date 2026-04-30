Volatilidad en el Mercado Petrolero: Precios Ceden Tras Repunte Inicial

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves, tras un fuerte aumento inicial, reflejando la continua incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y factores técnicos del mercado relacionados con el vencimiento de contratos futuros.

Los precios del petróleo experimentaron una jornada de marcada volatilidad el jueves, cerrando finalmente con pérdidas después de un repunte inicial significativo. Esta fluctuación, una vez más, subraya la extrema sensibilidad del mercado ante la incertidumbre geopolítica, particularmente en relación con la situación en Medio Oriente y sus posibles implicaciones para el suministro global de energía.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), con vencimiento en junio, registró un descenso del 1.69%, situándose en 105.07 dólares. De manera similar, el Brent del Mar del Norte, también con entrega en junio, sufrió una caída del 3.41%, alcanzando los 114.01 dólares.

Es crucial recordar que, durante las primeras horas de la jornada, el Brent había alcanzado un máximo de 126.41 dólares, su nivel más elevado desde el comienzo del conflicto en Ucrania, lo que ilustra la magnitud de la oscilación observada. Diversos factores contribuyen a esta inestabilidad. Según John Kilduff, de Again Capital, una parte importante de la explicación reside en dinámicas técnicas del mercado.

Inicialmente, los inversores que habían apostado por una caída de los precios se vieron tomados por sorpresa ante el fuerte aumento del miércoles, lo que les obligó a realizar compras de cobertura para mitigar sus pérdidas. Esta actividad de cobertura, a su vez, impulsó aún más los precios al alza. Adicionalmente, Kilduff señala que el mercado se enfrenta al vencimiento del contrato de referencia del Brent, un evento que suele generar volatilidad.

Las cotizaciones del petróleo se basan en contratos de entrega futuros, y el contrato más cercano al vencimiento suele ser el que se utiliza como referencia. El jueves marcó el último día de negociación del contrato de junio, lo que significa que los inversores comenzaron a trasladar su atención y liquidez al contrato de julio.

Naveen Das, analista de Kpler, corroboró esta explicación durante una videoconferencia, afirmando que la liquidez se ha desplazado hacia el próximo contrato, lo que contribuye a la volatilidad. El contrato de julio, que se convertirá en la referencia a partir del viernes, experimentó un ligero avance el jueves, en contraposición a la tendencia general de los precios. La volatilidad observada no debe interpretarse como una señal de que la preocupación por el suministro de petróleo ha disminuido.

Por el contrario, la rápida reacción del mercado a las noticias y los eventos geopolíticos demuestra la continua vulnerabilidad del mercado energético. A pesar de la caída del jueves, los precios del petróleo siguen siendo significativamente más altos que al inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que indica que la prima de riesgo geopolítico sigue presente.

La situación en Medio Oriente, con sus potenciales interrupciones en la producción y el transporte de petróleo, sigue siendo un factor clave que impulsa la incertidumbre. Además, la demanda global de petróleo se mantiene relativamente fuerte, lo que limita el margen para una corrección significativa de los precios. La transición energética, aunque en curso, aún no ha alcanzado un punto en el que pueda reducir sustancialmente la dependencia del petróleo.

En resumen, el mercado petrolero se encuentra en un estado de alerta constante, susceptible a cambios repentinos en función de la evolución de los acontecimientos geopolíticos y económicos. La capacidad de los países productores y consumidores para gestionar esta volatilidad será crucial para garantizar la estabilidad del suministro y evitar shocks económicos





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