Una camioneta volcó tras caer a un barranco en la carretera estatal 110 El Tunal, en Arteaga, Coahuila, con saldo de ocho personas lesionadas, tres de ellas menores. La conductora perdió el control del vehículo a la altura del rancho Martinillos. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Saltillo. La unidad y la conductora quedaron a disposición del Ministerio Público para investigar las causas.

Un accidente vial ocurrió en la carretera estatal 110 El Tunal, municipio de Arteaga , donde una camioneta Chevrolet Pick-Up modelo 2007 volcó tras salir de la carpeta asfáltica y caer a un barranco.

El incidente se registró alrededor de las 19:30 horas, involucrando a ocho personas, entre ellas tres menores de edad, quienes resultaron con diversas lesiones. La conductora, Malena Recio Reyes, de 40 años, perdió el control del vehículo a la altura del rancho Martinillos, lo que provocó que la unidad se precipitara varios metros y quedara volcada sobre su techo.

Los ocupantes lesionados fueron identificados como José Homero Jalomo Hernández (50 años), Cinthya Jalomo Recio (24), Valeria Hernández Jalomo (2), Perla Jalomo Reyes (26), Regina Jazmín Calderón Jalomo (5), Nately Jalomo Recio (25), Fernando González Jalomo (9) y Alexis Calderón Jalomo (10). Tras la valoración inicial por parte de cuerpos de emergencia, los adultos fueron trasladados al Hospital General de Saltillo, mientras que los menores recibieron atención en el Hospital Materno Infantil.

La camioneta y la conductora fueron aseguradas por la Seguridad Pública Municipal y puestas a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones para determinar las causas exactas y deslindar responsabilidades. El accidente subraya la importancia de extremar precauciones en las vías estatales, especialmente en tramos sin iluminación adecuada y con presencia de barrancos.

La comunidad local ha expresado su preocupación por la seguridad en la carretera estatal 110, un vial de alta circulación que conecta diversas comunidades rurales con la zona urbana de Arteaga. Se espera que las autoridades estatales y municipales refuercen la señalización y los protocolos de vigilancia en la zona para prevenir futuros siniestros. Mientras tanto, los familiares de los lesionados están siendo atendidos por Servicios Médicos Municipales y reciben apoyo psicológico tras el impacto del accidente.

La condición de los heridos, según reportes preliminares, es estable, aunque algunos de los menores requieren intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de los traumatismos. Las diligencias periciales se centran en analizar posibles factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas en el vehículo o condiciones adversas de la carretera.

Este tipo de incidentes ponen de manifiesto la necesidad de campañas de concientización vial dirigidas a conductores que transitan por carreteras secundarias, donde los márgenes de error son menores y los riesgos mayores. La cooperación entre autoridades estatales, municipales y federales es crucial para implementar medidas preventivas efectivas.

Los residentes de la zona han señalado que la carretera estatal 110 carece de barreras de contención en sectores cercanos a barrancos, lo que incrementa el peligro en caso de pérdida de control. Se prevé que, tras este evento, se aceleren los trabajos de mejora de infraestructura vial en el corredor que une Arteaga con otras localidades de la región. Por ahora, la prioridad es la recuperación de los lesionados, quienes reciben atención en centros hospitalarios de Saltillo.

La Prosperidad y el bienestar de las familias afectadas son el foco principal de las autoridades, que también han ofrecido acompañamiento legal a las víctimas. El accidente ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la seguridad en carreteras rurales y la responsabilidad de los conductores. Algunos usuarios han compartido testimonios similares de vuelcos en el mismo tramo, lo que refuerza la urgencia de acciones concretas.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene bajo resguardo el vehículo siniestrado para los peritajes correspondientes. Se espera que en los próximos días se dé a conocer un informe detallado con los resultados de la investigación. La comunidad de Arteaga se mantiene en alerta, pidiendo a las autoridades que no solo atiendan este caso, sino que implementen planes a largo plazo para reducir la siniestralidad en la red vial estatal





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