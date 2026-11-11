Volcadura de pipa de gas LP en autopista México-Pachuca interrumpe circulación

Protección Civil de Ecatepec atendió volcadura de pipa en km 14 sin fuga. Dos hombres resultaron lesionados. Se recomienda buscar vías alternas por circulación intermitente.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec desplegaron un operativo de emergencia inmediato para atender la volcadura de una pipa de gas LP sobre la autopista México-Pachuca. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 14, específicamente en la dirección hacia la Ciudad de México. La corporación de seguridad reportó la situación mediante cámaras del C4, lo que permitió activar los protocolos de atención al instante.

Mecanismo de Respuesta Técnica

El director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, Juan Jesús Clara González, supervisó personalmente la operación. Bajo su mando, los elementos realizaron labores de mitigación de riesgos para proteger a la población circundante. Tras verificar las condiciones de la unidad, los técnicos descartaron de manera concluyente una fuga de gas.

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Las maniobras con grúa se iniciaron de inmediato para retirar la pipa volcada y liberar la vialidad. Los cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio de manera preventiva durante toda la operación. Esta presencia constante fue necesaria debido a la complejidad de las maniobras de recuperación de la unidad accidentada.

Estado de Salud de los Implicados

Paramédicos brindaron asistencia médica a dos hombres que resultaron policontundidos durante el suceso. El conductor de la pipa y el operador de un automóvil particular que fue impactado fueron los pacientes atendidos. Ambos individuos se encontraban lúcidos, conscientes y orientados al momento de la evaluación.

Las evaluaciones médicas determinaron que no presentaban lesiones que comprometieran su vida. Tampoco se detectaron indicios de fracturas en ninguno de los afectados. La intervención paramédica se centró en el tratamiento inicial de las contusiones sufridas durante el impacto y la volcadura del vehículo.

Impacto en la Circulación y Recomendaciones

La corporación informó que la circulación hacia la capital del país se mantuvo intermitente. Los automovilistas fueron instados a buscar vías alternas para evitar retrasos significativos. La interrupción del flujo vehicular fue una consecuencia directa de las operaciones de rescate y limpieza.

El operativo demostró la capacidad de respuesta rápida de las autoridades locales. La ausencia de fugas de gas evitó una catástrofe ambiental o de seguridad mayor. La liberación gradual de la vía permitió el restablecimiento progresivo del tránsito en la zona afectada del kilómetro 14.