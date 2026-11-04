Volkswagen confirma cancelación del Golf eléctrico en EE. UU. y rescata auto de 1983

Volkswagen anuncia la suspensión del Golf eléctrico en Estados Unidos por costos elevados, mientras descubre un vehículo histórico abandonado con solo 76,000 km.

Volkswagen ha confirmado oficialmente la cancelación del desarrollo y lanzamiento del Volkswagen Golf eléctrico en el mercado de Estados Unidos. Esta decisión estratégica responde a las crecientes dificultades financieras y los altos costes asociados a la electrificación de modelos icónicos en una competencia cada vez más agresiva.

Cancelación oficial del modelo eléctrico

El director ejecutivo de Volkswagen reconoció públicamente que el proyecto no es financieramente viable bajo las condiciones actuales del mercado automotriz estadounidense. La empresa declaró textualmente que sencillamente no pueden permitirse continuar con este plan específico debido a la presión sobre los márgenes de beneficio y la saturación de inversiones en infraestructura de carga.

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Esta noticia marca un punto de inflexión importante para la estrategia global de electrificación de la marca alemana. Aunque mantienen compromisos con otros modelos eléctricos, el Golf eléctrico se convierte en la primera víctima significativa de esta reevaluación presupuestaria en el territorio norteamericano.

Rescate histórico del vehículo de 1983

En un hallazgo paralelo que atrae la atención de los coleccionistas, se descubrió un automóvil fabricado en 1983 abandonado dentro de un granero rural. El vehículo presenta un estado de conservación excepcionalmente bueno, registrando apenas 76,000 kilómetros en su odómetro desde su producción original.

Este ejemplar específico tiene una conexión histórica directa con un ingeniero involucrado en el ambicioso proyecto destinado a superar los 1,000 kilómetros por hora en tierra. La pertenencia del coche a esta figura técnica añade un valor narrativo significativo más allá de su estado mecánico intacto.

Los expertos en automóviles clásicos señalan que encontrar unidades con tan pocos kilómetros después de cuatro décadas es extremadamente raro. La preservación del vehículo sugiere que fue almacenado cuidadosamente durante años sin ser utilizado, lo que explica su condición casi nueva.

Impacto en el mercado y próximos pasos

La cancelación del Golf eléctrico en Estados Unidos refleja la complejidad de transitar hacia la movilidad eléctrica sin sacrificar la rentabilidad. Los analistas del sector esperan que Volkswagen ajuste sus líneas de producción para priorizar modelos híbridos o eléctricos de menor costo antes de reintroducir versiones premium del Golf.

Mientras tanto, el destino final del auto de 1983 sigue siendo objeto de interés público. Se espera que su asociación con el récord de velocidad terrestre aumente su valor en subastas especializadas, atrayendo a museos y coleccionistas privados interesados en la historia de la ingeniería automotriz moderna.