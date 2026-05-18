Voluntario retiro de helados orgánicos contaminados con fragmentos de metal

Una empresa de helados ha anunciado un retiro voluntario de varios productos debido a la detección de posibles fragmentos de metal en la línea de producción. La medida se ha tomado para evitar problemas de salud en los consumidores.

Autoridades detectaron un problema de contaminación en un lote de helados orgánicos , por lo que se inició un retiro y se emitió una alerta sanitaria .

Esto para evitar problemas que pongan en peligro la salud de las personas que consuman el producto. Una reconocida empresa de helados anunció que se detectó en varios de sus productos contaminación con fragmentos de metal. El hallazgo es preocupante, ya que podría comprometer la salud de los consumidores e incluso, ocasionar graves daños de importancia. La medida y dio a conocer el potencial riesgo sanitario si se consumen estos helados.

Los productos que resultan afectados pertenecen a la empresa Straus Family Creamery, quienes comenzaron a retirar de forma voluntaria varias presentaciones de helado orgánico. Sucedió después de que se encontraran trozos metálicos en algunos lotes. El retiro incluye varios tamaños y sabores, contenidos en envases de cartón con tapa y sello de un cuarto y una pinta. Afortunadamente, no se han reportado lesiones relacionadas con este incidente.

En su página oficial, la FDA publicó los productos afectados por el retiro, incluyendo sabor, contenido y fecha de consumo preferente para que los consumidores puedan identificarlos. Se trata de los siguientes: Helado de vainilla 1 pinta 23 de diciembre – 28 de diciembre de 2026 Masa de galleta con helado 1 pinta 26 de diciembre Menta con trozos de chocolate 1 pinta 30 de diciembre Estos productos estuvieron en circulación a partir del 4 de mayo de 2026.

La FDA aclaró que se trata de un retiro voluntario debido a la detección de posibles fragmentos de metal en la línea de producción de estos productos. Asimismo, también menciona que ningún otro producto de la marca resultó afectado. Ni con contaminación ni con el retiro. Los productos se distribuyeron en tiendas minoristas y supermercados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.

Asimismo, la FDA recomienda que, si compraste alguno de los productos mencionados, desecha de inmediato el envase, no lo devuelvas al punto de venta. Asimismo, si lo que deseas es adquirir un cupón de reemplazo, puedes solicitarlo en la página oficial, a través de este enlace. Tampoco consumas ninguno de los productos mencionados, ya que la presencia de fragmentos de metal podría ocasionar lesiones físicas o daños de otro tipo.

No se han reportado lesiones ni incidentes relacionados con este retiro, pero la agencia mantiene la alerta para evitar situaciones que comprometan el bienestar de los consumidores. Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo





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