Ursula von der Leyen cifra en 127,000 millones de euros el impacto del cierre de Ormuz y reafirma los objetivos climáticos de la UE para proteger a la industria europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha revelado que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ha generado un costo adicional de 127,000 millones de euros para las importaciones de combustibles fósiles de la Unión Europea. Esta cifra se presentó durante su intervención en el encuentro empresarial 'WinWin' celebrado en Bruselas.

Impacto económico del cierre del Estrecho de Ormuz

El bloque comunitario enfrenta una factura energética extraordinaria debido a la interrupción de las rutas marítimas críticas. Von der Leyen explicó que Europa ha pagado ese monto sin recibir ni una sola molécula más de energía adicional, lo que evidencia la vulnerabilidad actual de las cadenas de suministro globales ante crisis geopolíticas.

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Esta situación resalta cómo la dependencia externa de petróleo y gas expone a la economía europea a perturbaciones internacionales. Al adquirir recursos en mercados externos, la región corre el riesgo inherente de importar inestabilidades que afectan directamente a los precios y la disponibilidad de materias primas esenciales.

Compromiso firme con la transición energética verde

A pesar de las presiones inflacionarias y los desafíos industriales, la Comisión Europea mantiene su rumbo estratégico hacia la descarbonización. La líder conservadora alemana afirmó categóricamente que se respetarán los objetivos climáticos establecidos, incluyendo el recorte del 90% de emisiones previsto para el año 2040.

Bruselas busca utilizar la transición energética como herramienta estratégica para reducir la dependencia de importaciones volátiles. El objetivo es fortalecer la competitividad industrial local mediante el desarrollo de tecnologías limpias que salvaguarden la autonomía económica frente a shocks externos futuros.

Inversiones sostenibles y futuro del banco industrial

Desde 2021, se han destinado más de 1.2 billones de euros a actividades sostenibles dentro de la jurisdicción de la UE. Estos fondos respaldan la implementación de medidas estructurales que buscan equilibrar el crecimiento económico con la reducción drástica de la huella de carbono industrial.

El régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) ha logrado reducir aproximadamente el 50% de las emisiones en los sectores regulados. Simultáneamente, la economía ha experimentado un crecimiento del 30%, generando más de 270,000 millones de euros en ingresos destinados a financiar innovación tecnológica.

Adicionalmente, se están desarrollando planes para crear un banco de descarbonización industrial con el propósito de movilizar 100,000 millones de euros. Esta iniciativa financiera buscará apoyar activamente la transformación operativa de las empresas europeas y acelerar la adopción de nuevas tecnologías de producción limpia.