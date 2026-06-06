Waldorf Astoria Riviera Maya presenta un todo incluido de lujo con gastronomía de autor y servicio 24 horas

El resort de la cadena Waldorf Astoria lanza un paquete todo incluido que combina alta gastronomía, barra libre, servicio a la habitación 24 horas y experiencias exclusivas, con tarifas desde 3.000 hasta 7.000 dólares por noche según la categoría de la suite.

Waldorf Astoria Riviera Maya lanza una propuesta de todo incluido que eleva el concepto tradicional de resort de lujo a un nivel de sofisticación sin precedentes.

La iniciativa surge como respuesta a la creciente exigencia de los viajeros que buscan combinar la comodidad de un paquete integral con la exclusividad de experiencias gastronómicas, de bienestar y de servicio personalizado. A diferencia de los planes convencionales, el nuevo programa incluye acceso ilimitado a todos los restaurantes del complejo, un servicio de habitaciones disponible las 24 horas, minibar abastecido y una barra libre operativa desde las once de la mañana hasta las once de la noche.

Todo ello está pensado para que los huéspedes puedan dedicarse completamente a disfrutar de la belleza natural de la Riviera Maya sin preocuparse por detalles logísticos. En el corazón de la oferta culinaria se encuentran tres conceptos gastronómicos que reinterpretan la cocina local con un toque contemporáneo.

JA'O propone una ruta de sabores mexicanos que homenajea ingredientes autóctonos y técnicas ancestrales, mientras que Chaya se centra en platos de temporada preparados con productos frescos provenientes directamente de agricultores de la región. El Pool Bar, ubicado junto a la piscina principal, combina la informalidad del día de playa con la alta calidad de la cocina, ofreciendo tacos gourmet, rollitos de langosta y una selección de cócteles tropicales y cervezas artesanales.

Los viajeros pueden, además, elegir entre los menús especializados de los cinco restaurantes del hotel, lo que garantiza una variedad sin igual durante toda su estancia. El valor añadido del programa no se limita a la comida y la bebida. Los huéspedes de suites con vista al mar o de las lujosas suites presidenciales tienen la posibilidad de disfrutar de tarifas que oscilan entre los tres mil y los siete mil dólares por noche, según la temporada y la ocupación.

Se incluye también la entrada a las actividades culturales organizadas por el hotel, como clases de cocina, sesiones de yoga al amanecer y eventos exclusivos en las piscinas y el centro de fitness. Aquellos que viajen con su mascota pueden hacerlo pagando un suplemento de ciento cincuenta dólares, lo que permite que toda la familia, humana y animal, comparta la experiencia.

Al consolidar alojamiento, alimentación, bebidas y actividades en un único paquete, el Waldorf Astoria Riviera Maya ofrece a sus visitantes un control total sobre los gastos y la tranquilidad de disfrutar un lujo sin límites en uno de los destinos más emblemáticos de México





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