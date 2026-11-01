Walmart México estabiliza tráfico pero caen utilidades por mayores costos fiscales y operativos

Walmex reporta incremento del 3% en ingresos consolidados y crecimiento del 1.7% en ventas comparables, aunque las utilidades caen un 2.6% debido a impuestos y gastos operativos elevados en México.

Walmart de México y Centroamérica, conocida como Walmex, ha comenzado a observar señales positivas en su esfuerzo por recuperar la base de clientes en el país. Tras varios trimestres marcados por una disminución en la asistencia a sus establecimientos, la compañía logró estabilizar el flujo de visitantes en sus tiendas. Esta mejora en el tráfico peatonal representa un punto de inflexión importante, aunque aún no se traduce en un crecimiento anual sostenido de la clientela, lo que indica que la recuperación es gradual y requiere más tiempo para consolidarse plenamente.

Estabilización del Tráfico Comercial

La precisión en los datos es fundamental para entender la situación actual. Aunque Walmex logró frenar la caída significativa en las visitas, especialmente después de reportar una disminución del 1.1% en el tráfico previo, todavía se encuentra en una fase de consolidación. Las ventas de tiendas que llevan más de un año operando, un indicador clave de salud para minoristas, crecieron un 1.7%. Este avance va acompañado de un incremento del 1.6% en el gasto promedio por compra, lo que sugiere que los consumidores que sí asisten están comprando un poco más, pero no lo suficiente para compensar totalmente la pérdida de nuevos clientes.

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Diferencias Entre Formatos Comerciales

El desempeño ha variado notablemente entre las distintas marcas de la compañía. Sam's Club ha vuelto a liderar el crecimiento entre los diferentes formatos operativos, demostrando la solidez de su modelo de membresía. Por el contrario, Bodega Aurrera sigue representando un desafío considerable y se mantiene como una tarea pendiente en la estrategia de recuperación. En periodos anteriores, Bodega Aurrera enfrentó no solo menos visitas, sino también canastas promedio más pequeñas, un problema que fue especialmente pronunciado en sus tiendas de mayor tamaño ubicadas en el centro del país, donde la competencia es feroz y el poder adquisitivo local ha sido presionado.

Estrategia de Precios y Reducción de Surtido

Para combatir la caída en el volumen de ventas, la compañía implementó el programa Precios que No se Tocan, el cual conserva los precios de 4,000 artículos esenciales en Bodega Aurrera y Walmart durante al menos 90 días. Esta iniciativa ha mostrado resultados tangibles, ya que estos productos específicos registraron un crecimiento de doble dígito en sus ventas y aparecieron en cinco de cada diez canastas de compras. Sin embargo, la empresa reconoce que aún queda trabajo significativo por hacer, especialmente en el formato de Bodega, por lo que ha decidido reducir entre el 30% y el 40% el surtido de Bodega Aurrera Express. El objetivo de esta medida es simplificar la operación y destinar los ahorros generados a ofrecer precios más competitivos, buscando así reactivar la demanda de manera más eficiente.

Impacto Fiscal en las Utilidades

A pesar de los ingresos consolidados, que incluyen las operaciones en México y Centroamérica, habiendo aumentado un 3% hasta alcanzar los 248,828 millones de pesos, la rentabilidad no ha seguido la misma tendencia. La empresa vendió más, pero también enfrentó mayores gastos operativos y una carga fiscal sustancialmente más alta. La utilidad operativa mexicana disminuyó un 2.6%, situándose en 15,979 millones de pesos, mientras que el margen EBITDA bajó de 10.7% a 10.4%. A escala consolidada, el impacto de los impuestos fue significativo, con un aumento del 14.2% en este rubro.

Causas de los Ajustes Extraordinarios

Durante la conferencia webcast, Walmex explicó que parte de este incremento en los impuestos se debió a ajustes extraordinarios relacionados con los cálculos fiscales del año anterior. La compañía anticipó que su tasa impositiva efectiva se normalizaría durante el cuarto trimestre, lo que podría aliviar ligeramente la presión sobre las ganancias futuras. Además, atribuyó parte de las inversiones en nuevas tiendas, comercio electrónico, tecnología y mejoras para los trabajadores al deseo de posicionarse no solo como un vendedor mayorista, sino también como un competidor serio contra empresas como Oxxo, Walmart y bancos en el sector del cobro de remesas, diversificando así sus fuentes de ingreso y fortificando su presencia en la economía digital mexicana.