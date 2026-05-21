Walmart's Shares Flattening As It Sinks to 13th Position on World's Most Valuable Corporations

La cadena de tiendas de descuento y clubes de almacenes más grande del mundo, Walmart, se encuentra a punto de tener su peor jornada desde 2023 en Wall Street, con una corrección a la baja impulsada por una perspectiva financiera más débil y conservadora para el resto del año que se espera en el mercado.

Las acciones de Walmart , la cadena de tiendas de descuento y clubs de almacenes más grande del mundo, se perfilan a tener su peor jornada este jueves desde 2023 en Wall Street, con una corrección a la baja impulsada por una perspectiva financiera más débil y conservadora para el resto del año que se espera en el mercado.

Walmart México elevó sus ingresos en el primer trimestre, pero la presión en costos contrago la utilidad operativa y se encaminan a su peor cierre intradía desde el 16 de noviembre del 2023, cuando perdió 8.09 por ciento. En comparación mensual, los títulos de la compañía que opera más de 10,900 tiendas físicas y múltiples plataformas de comercio electrónico en 19 países, presentan una caída de 7.36 por ciento.

Por el contrario, en lo que va del año, los títulos de la firma de consumo han tenido un incremento de 9.70 por ciento





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