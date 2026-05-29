The weather forecast for Guanajuato on May 29th is expected to be sunny with temperatures reaching up to 32°C. There will be a high UV index between 11:00 a.m. and 2:00 p.m. Temperatures are expected to range from 13°C to 16°C at night and from 30°C to 32°C during the day, depending on the region. There will be no rain on this day. The forecast is provided by Meteored.

Se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de hasta 32°C sin lluvias para este viernes 29 de mayo en el estado de Guanajuato . Este viernes 29 de mayo se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de hasta 32°C para algunos municipios de Guanajuato .

Se prevé clima caluroso y un índice UV extremo entre las 11:00 a.m. y 2:00 p.m. Se esperan temperaturas mínimas de entre 13°C y 16 °C y máximas que podrían ir desde los 30°C hasta los 32°C dependiendo de la región. No se registran lluvias en Guanajuato para este día. No se registra probabilidad de lluvia para este 29 de mayo.

Foto: Correo León: Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 32°C, con cielo poco nuboso y rachas de viento de hasta 31km/h por la noche. Silao: Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 31°C, con cielo poco nuboso y fuertes rachas de viento de 43 km/h. Irapuato: Se pronostica una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 31°C, cielos nubosos y rachas de viento de 37 km/h por la noche.

Salamanca: La temperatura mínima que se espera es de 15°C con una máxima de 31°, con cielo despejado y rachas de viento de 27 km/h Celaya: Se anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 31°C, con cielos despejados y rachas de viento de hasta 35 km/h por la noche. Guanajuato capital: La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 30°C de máxima, cielo despejado con rachas de viento de hasta 37 km/h por la noche.

San Miguel de Allende: Se pronostica una temperatura mínima de 13°C de mínima y una máxima de 31°C, cielo despejado y fuertes rachas de viento de hasta 41 km/h por la noche. Cielo: Despejado. Pronóstico oficial: Meteored. Se recomienda usar sombrilla para evitar la exposición directa al sol en esta temporada.

Durante la tarde, en Guanajuato se alcanzarán temperaturas máximas de entre los 30°C Y 32°C con un índice UV extremo. Para evitar efectos adversos en la salud debido a las altas temperaturas y radiación solar es importante: Usar sombrilla para protegerse del sol





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guanajuato Weather Forecast Sunny High UV Index Temperatures Rain

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COFOCE preparará a productores de Guanajuato para exportar primero a América y luego a EuropaCOFOCE capacitará a productores locales para exportar primero a Estados Unidos y Centroamérica, antes de impulsar el convenio con la UE que busca aumentar 50% los envíos

Read more »

Antorcha Campesina espera respuesta sobre obras para comunidades mineras en Guanajuato capitalEl Gobierno del Estado considera que las empresas deben involucrarse en el mantenimiento de la vialidad debido al constante tránsito de maquinaria pesada

Read more »

Colectivos acusan trabas judiciales en la lucha por la despenalización del aborto en GuanajuatoLa Red de Acompañantes de Aborto León y Defensa Queer acusó que una jueza limitó los alcances del amparo promovido para despenalizar el aborto y anunció que buscará que la Suprema Corte atraiga el caso

Read more »

Apaseo el Grande deja de ser líder en robo de vehículos en GuanajuatoApaseo el Grande bajó al quinto lugar en incidencia de robo de vehículos durante el primer trimestre de 2026, tras haber liderado el delito entre 2023 y 2025

Read more »