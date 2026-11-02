Webedia: Aviso de Privacidad y Gestión de Datos Personales en Ciudad de México

Webedia detalla el tratamiento de datos personales bajo la LFPDPPP. Conoce tus derechos ARCO, políticas de privacidad y procedimientos para contactar al responsable en el centro de la capital mexicana.

La entidad jurídica Webedia, con domicilio fiscal ubicado en la Calle Oxford Número 30, en la Colonia Juárez de la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600, se constituye como el responsable directo del tratamiento y la protección de los datos personales de sus usuarios.

Esta organización opera bajo estricta supervisión de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento vigente, estableciendo claramente los términos bajo los cuales se recaba, utiliza y comparte la información personal proporcionada a través de sus canales digitales y físicos.

Also read Obamacare: todo lo que debes saber ante los cambios en costos y subsidios para el próximo año

Mecanismos de Recolección de Información

Webedia recaba información personal de manera directa, ya sea por medios electrónicos mediante correo electrónico, por vía telefónica o de forma presencial con el titular de los datos. Adicionalmente, la entidad puede obtener información de manera indirecta a través de transferencias realizadas por sus propias empresas filiales, manteniendo así un registro unificado de la interacción del usuario con el grupo empresarial.

La información recopilada incluye principalmente el nombre completo y la cuenta de correo electrónico del usuario. Es importante destacar que Webedia no recaba información ni datos personales que sean considerados como sensibles, aquellos que por su naturaleza requieren un nivel de protección especial y mayor rigor en su manejo dentro de las bases de datos corporativas.

Fines del Tratamiento y Publicidad

Los datos personales recabados son utilizados fundamentalmente para fines de publicidad y prospección comercial, permitiendo a la entidad personalizar su oferta de servicios. Asimismo, esta información sirve para dar seguimiento efectivo a los comentarios, consultas, quejas y reclamaciones que los usuarios presenten en relación con los productos y servicios ofrecidos por Webedia.

La entidad también emplea estos datos para mantener controles estadísticos y administrativos internos, y en su caso, para prestar servicios de asesoría especializados. Estos fines operativos garantizan que el servicio proporcionado se ajuste a las necesidades del cliente y mantenga estándares de calidad en la gestión de la relación comercial.

Compartición y Transferencia de Datos

Webedia podrá compartir los datos personales únicamente con empresas que formen parte del mismo grupo corporativo. Este intercambio tiene como objetivo mantener los controles estadísticos, administrativos y de prospección comercial, así como prestar servicios de asesoría relacionados con los productos de Webedia y del grupo. Las empresas receptoras están obligadas legalmente a proteger estos datos en los mismos términos del presente aviso.

La entidad hará del conocimiento de los destinatarios correspondientes el contenido y alcance de este Aviso de Privacidad. Esto asegura que los datos personales compartidos sean respetados en todo momento de conformidad con lo establecido en el documento legal, sin perjuicio de las obligaciones adicionales impuestas por las disposiciones legales correspondientes.

Ejercicio de Derechos ARCO

El usuario puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) mediante la solicitud del documento denominado Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO. Este formulario debe ser llenado y requisitado por el usuario, quien deberá entregarlo en el domicilio mencionado anteriormente, junto con la documentación necesaria para cotejar su identidad.

Adicionalmente, Webedia puede proporcionar sus datos personales a cualquier autoridad civil, penal o administrativa cuando sea requerido por la autoridad correspondiente. El usuario tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen sobre él, para qué se utilizan y las condiciones de uso, así como solicitar su corrección si está desactualizada o su eliminación si considera que no se usan adecuadamente.