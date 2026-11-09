WEBEDIA MÉXICO SA de CV Actualiza Condiciones Legales de Sensacine México

WEBEDIA MÉXICO SA de CV publica nuevos términos de uso y política de privacidad para Sensacine México, aclarando responsabilidades sobre datos personales y enlaces a terceros.

WEBEDIA MÉXICO SA de CV ha establecido las condiciones generales que regulan el acceso y el uso del sitio web propiedad de la compañía. Estas normas definen los términos legales bajo los cuales los usuarios interactúan con la plataforma, asegurando el cumplimiento de los estándares de propiedad intelectual y protección de datos personales.

La entidad tiene su domicilio social ubicado en Avenida Revolución 1392, Colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, en Ciudad de México. El número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa es WME1705046A0. El acceso a la plataforma implica la aceptación expresa de estas condiciones en la versión publicada al momento de la visita.

Also read Paro Judicial 7 de noviembre 2026: Impacto y Sedes Bloqueadas en México

Propiedad Intelectual y Restricciones de Uso

WEBEDIA MÉXICO SA de CV posee la titularidad de todos los elementos que conforman el sitio web, incluyendo su estructura, diseño y código fuente. Estos activos están protegidos por la normativa vigente de propiedad intelectual e industrial en México. La compañía cuenta con las autorizaciones correspondientes para disponer de sus contenidos según considere conveniente.

Queda estrictamente prohibido realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación pública del sitio web sin un consentimiento por escrito previo de WEBEDIA MÉXICO SA de CV. Los usuarios solo tienen permiso para un uso privado y personal de los contenidos ofrecidos en la plataforma.

El uso comercial o ilícito del sitio web o de cualquiera de sus elementos está absolutamente prohibido. La compañía ejercerá las acciones legales necesarias, civiles o penales, en caso de infracción de estos derechos por parte de cualquier usuario, sin asumir responsabilidad por el uso que terceros puedan hacer del contenido.

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos

WEBEDIA MÉXICO SA de CV es la entidad responsable del fichero de datos generado con la información personal suministrada por los usuarios de Sensacine México. Este compromiso se alinea con el Aviso de Política de Privacidad de Sensacine México en vigor y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de fecha 5 de julio de 2010.

La compañía también se sujeta al Reglamento de dicha ley de fecha 21 de diciembre de 2011 y sus modificaciones posteriores. WEBEDIA MÉXICO SA de CV se compromete a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la normativa vigente.

Para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, la empresa adopta las medidas necesarias. Se asegura de mantener la exactitud, completitud, corrección y actualización de los datos personales en su posesión, evitando alteraciones que comprometan la veracidad de la información.

Modificaciones Unilaterales y Responsabilidades

Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, WEBEDIA MÉXICO SA de CV se reserva el derecho de modificar, ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración y servicios de la plataforma. Estas modificaciones pueden ocurrir en cualquier momento y sin previa notificación al usuario, de forma unilateral.

Asimismo, la compañía puede modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso, así como cualquier otra condición particular que aplique a los servicios específicos. WEBEDIA MÉXICO SA de CV no se responsabiliza de errores tipográficos, formales o numéricos que puedan existir en el sitio web.

Los hiperenlaces hacia páginas de terceros se proporcionan exclusivamente con carácter informativo. La compañía no asume responsabilidad por el contenido o servicios de dichos sitios, ni implica relación alguna con las entidades titulares de los contenidos enlazados.

Limitación de Responsabilidad en Ventas de Entradas

Sensacine México facilita el enlace a la compra de entradas con las principales empresas del sector cinematográfico. La plataforma actúa como un intermediario tecnológico y no se hace responsable de los errores que puedan ocurrir durante el proceso de compra.

En caso de incidencia relacionada con la compra de entradas, los usuarios deben contactar directamente con la empresa vendedora. Esta cláusula limita la responsabilidad de WEBEDIA MÉXICO SA de CV ante problemas derivados de transacciones externas a su infraestructura tecnológica principal.