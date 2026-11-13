WEG Invierte 250 Millones de Dólares en México para Capacidades de IA

La empresa WEG destinará 250 millones de dólares en México hasta 2030 para fabricar equipos eléctricos clave para inteligencia artificial y centros de datos, generando empleos.

La empresa brasileña WEG ha anunciado una inversión histórica de 250 millones de dólares en México, proyectada para completarse hacia el año 2030. Esta iniciativa busca expandir significativamente la fabricación local de equipos eléctricos especializados, los cuales son componentes fundamentales para el funcionamiento de centros de datos, infraestructuras de inteligencia artificial y redes energéticas modernas. La nueva planta, ubicada en el estado de Hidalgo, está diseñada para generar 2 mil empleos directos y generar 4 mil empleos indirectos en la región, consolidando una apuesta estratégica por el desarrollo industrial nacional. Este movimiento responde a la creciente demanda global de tecnología y energía confiable que caracteriza la actualidad económica.

Impulso a la Industria Nacional y Seguridad Energética

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó en su conferencia matutina que esta inversión contribuirá directamente al fortalecimiento de la industria nacional. Según la mandataria, el proyecto es vital para atender los planes de expansión y modernización de la red eléctrica del país, los cuales requieren transformadores, generadores y otros equipos especializados que actualmente se importan. "Esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos esos equipos, sino que se producen en México", afirmó Sheinbaum, subrayando el impacto positivo en la soberanía industrial. El Gobierno federal destinará 244 mil millones de pesos mexicanos durante el sexenio actual a proyectos de transmisión y distribución eléctrica, un monto que representa entre dos y tres veces lo ejercido en periodos anteriores.

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Marco Normativo y Competitividad Industrial

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, explicó que la llegada de estos nuevos recursos de WEG responde a la expansión de actividades industriales que requieren infraestructura energética robusta. Según el funcionario, los centros de datos y las instalaciones vinculadas con la inteligencia artificial dependen de un suministro constante y confiable de electricidad para operar eficientemente. "Todo eso, todo lo que implica crecimiento económico, pasa por este tipo de equipos; no puedes tener crecimiento económico, desarrollo, si no tienes estos equipos", señaló Ebrard. La Secretaría de Economía participó activamente en las gestiones para concretar la inversión, destacando que la decisión de la compañía brasileña representa una apuesta a largo plazo por el mercado mexicano en medio de una competencia internacional por atraer proyectos industriales.

Visión Estratégica y Expansión de Capacidades

Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, señaló que la nueva inversión permitirá ampliar la capacidad industrial de la compañía para atender las necesidades de infraestructura eléctrica asociadas al desarrollo de tecnologías digitales. Godinho explicó que la digitalización y la inteligencia artificial impulsan una profunda transformación que requiere una infraestructura energética cada vez más robusta y eficiente. El directivo advirtió que el crecimiento de los centros de datos está modificando las necesidades de abastecimiento energético, elevando la demanda de generadores, transformadores, motores eléctricos y sistemas de almacenamiento. "Nosotros, como empresarios dedicados a la industria, podemos aquí, compartir con ustedes que el crecimiento de la demanda energética es algo que nunca habíamos visto antes", afirmó Godinho.

Historial y Proyección de Mercado Local

WEG cuenta actualmente con más de 6 mil trabajadores en México, incluidos 400 ingenieros, además de cuatro parques industriales y una red superior a 500 distribuidores. En sus más de 25 años de operaciones en el país, la compañía ha invertido alrededor de 400 millones de dólares y abastece a más de 2 mil clientes nacionales, además de exportar a más de 30 mercados internacionales. Godinho destacó que la empresa realiza procesos de fabricación en territorio mexicano, en lugar de limitarse al ensamblaje de componentes importados. La nueva inversión también contempla la capacitación de trabajadores, la incorporación de tecnología avanzada y el desarrollo de capacidades industriales locales para anticiparse a los requerimientos de una industria en constante expansión.