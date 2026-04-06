Wendy Guevara se Disculpa por Comentarios sobre Menores: Analizamos la Polémica

La influencer Wendy Guevara se disculpa públicamente por comentarios antiguos sobre menores, reavivando el debate sobre los límites del humor en redes sociales y la responsabilidad digital. Explora la controversia, las reacciones mixtas y el impacto en Las Perdidas.

León, Gto. La influencer Wendy Guevara ha ofrecido una disculpa pública tras la reaparición en redes sociales de videos antiguos en los que realizaba comentarios relacionados con menores de edad, lo que ha generado una nueva polémica en torno al grupo conocido como Las Perdidas . Estos videos, que datan de varios años atrás, muestran a Guevara haciendo comentarios que han sido interpretados como insinuaciones y bromas inapropiadas, e incluso menciona sentir atracción por menores.

Esta situación ha desatado una ola de críticas y ha reabierto el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido en plataformas digitales, especialmente cuando se trata de temas delicados como la protección de la infancia.\Wendy Guevara, al ser abordada por medios de comunicación, reconoció la inapropiedad de sus comentarios. La influencer, originaria de León, Guanajuato, explicó que estos videos fueron realizados en los inicios de su carrera como creadora de contenido, cuando ella y su equipo buscaban generar impacto y llamar la atención a través de un humor que ahora reconoce como polémico y malintencionado. Guevara aseguró que en ese momento no dimensionó la gravedad de sus palabras, pero que con el tiempo y la madurez ha comprendido la sensibilidad que conlleva tratar temas relacionados con menores. En su declaración, Guevara compartió una parte de su experiencia personal, revelando que fue víctima de abuso cuando era niña, lo que, según sus palabras, le ha permitido comprender mejor el daño que pueden causar este tipo de comentarios. La influencer también insistió en que sus comentarios fueron bromas de mal gusto, pero que en ningún momento tuvo la intención de causar daño. Por esta razón, extendió una disculpa pública a todas las personas que se sintieron ofendidas por sus palabras y aseguró que no volverá a realizar ese tipo de contenido en el futuro. Además, Guevara señaló que no existe ninguna denuncia formal en su contra y que está abierta a responder legalmente a cualquier acusación que se presente.\La polémica ha generado reacciones mixtas en las redes sociales. Algunos usuarios han aceptado la disculpa de Guevara, valorando su reconocimiento del error y su disposición a cambiar. Consideran que todos merecen una segunda oportunidad y que es importante destacar su aprendizaje y crecimiento personal. Sin embargo, otros usuarios han expresado su preocupación por la normalización de comentarios inapropiados que involucran a menores. Consideran que estos comentarios no deben ser minimizados y que es necesario reforzar los límites del humor, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la protección de la infancia. La controversia también ha involucrado a Paola Suárez, otra integrante de Las Perdidas, quien aparece en algunos de los videos. Hasta el momento, Suárez no ha emitido una postura formal sobre el tema, pero su nombre sigue siendo mencionado en las redes sociales y ha sido objeto de críticas, manteniéndola en el centro de la discusión. La situación ha puesto de manifiesto la importancia de la responsabilidad digital, la sensibilidad al tratar temas delicados y la necesidad de reflexionar sobre el impacto del contenido que se crea y se comparte en las redes sociales





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