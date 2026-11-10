Werevertumorro lanza videojuego con IA y enfrenta críticas masivas

Gabriel Montiel, Werevertumorro, presenta su videojuego pixel art generado con inteligencia artificial. La comunidad reacciona con escepticismo ante el uso de tecnología automatizada.

El creador de contenido mexicano Gabriel Montiel, ampliamente reconocido bajo su alias Werevertumorro, ha entrado en la controversia del sector tecnológico al anunciar el desarrollo de un videojuego propio. Este proyecto, que busca capitalizar su extensa trayectoria como pionero en sketches y parodias en Latinoamérica, ha generado una división inmediata en la audiencia debido a las evidencias visuales que sugieren el uso de inteligencia artificial para la generación de activos gráficos.

Detalles técnicos del proyecto multimedia

La primera imagen compartida por Montiel revela un menú principal donde los usuarios seleccionan a un héroe dentro de lo que parece ser una aventura beat 'em up. Los elementos visibles incluyen pestañas de ranking, retos diarios y una tienda, lo que indica un modelo de negocio basado en microtransacciones y componentes en línea. El título promete un modo multijugador para dos personas y está diseñado para dispositivos móviles, según la confirmación indirecta obtenida cuando el influencer MrFerruzca preguntó sobre la compatibilidad con Android para servir como beta tester.

Also read Milito lamenta errores de Chivas ante León: ‘para conquistar algo importante, no deben pasar’

Reacciones y defensa del desarrollador

La comunidad digital ha respondido con severidad al notar que el estilo visual pixel art coincide con las características típicas de imágenes generadas por algoritmos de inteligencia artificial. Un usuario señaló que el filtro confirma el origen automatizado, mientras otro criticó la falta de dedicación artesanal comparándolo con proyectos que utilizan mano de obra especializada. En respuesta a estos comentarios, Gabriel Montiel defendió su trabajo argumentando que no tiene conocimiento de los procesos alternativos y que el proyecto refleja sus preferencias personales en cuanto a personajes y habilidades.

Referencias culturales y personajes jugables

El diseño de los personajes incluye figuras como Wero, capaz de lanzar ataques de energía, así como Poncho, Mr. Camuflash, Dr. Coloso, Signos y Faster. Estas selecciones contienen easter eggs y referencias directas al historial de videos del youtuber y a otras personalidades de internet, buscando garantizar que los fanáticos identifiquen guiños específicos durante la experiencia de juego. Aunque se desconoce el género exacto, las inspiraciones visuales apuntan a clásicos como Golden Axe, Double Dragon y Final Fight.

Contexto histórico y proyección futura

Este incidente recuerda directamente al caso de SeaCret 1, el videojuego creado por DalasReview utilizando inteligencia artificial, el cual recibió decenas de críticas negativas en la plataforma Steam. Actualmente, existen incertidumbres sobre la fecha de lanzamiento, el precio final y las plataformas específicas de distribución, ya que el proyecto aún se encuentra en etapas preliminares. La comunidad espera ver si este intento de Montiel logrará superar el escepticismo inicial o sufrirá el mismo destino de rechazo que otros títulos generados por IA.