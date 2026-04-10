WhatsApp se Renueva: Diseño al Estilo Instagram y Estados en la Sección de Chats

WhatsApp está rediseñando su interfaz para asemejarse más a Instagram, integrando los estados directamente en la sección de chats. Descubre las novedades de la última actualización beta y cómo este cambio podría afectar tu experiencia en la aplicación.

Meta continúa implementando pequeñas mejoras en WhatsApp, consolidándose como una de las aplicaciones de mensajería más populares a nivel global. La plataforma ha comenzado a activar nombres de usuario en ciertas cuentas, eliminando la necesidad de compartir el número de teléfono con contactos desconocidos. Sin embargo, una innovación aún más significativa está en camino.

WhatsApp está transformando su diseño, adoptando un estilo más cercano a Instagram, una modificación que podría generar opiniones divididas entre sus usuarios.\El sitio web Wabetainfo, reconocido por sus actualizaciones y primicias sobre la aplicación de mensajería, revela que la última versión beta de WhatsApp para Android incorpora un rediseño que pronto se hará visible para todos. Esta actualización, por cierto, no está relacionada con la implementación de Liquid Glass. En su lugar, WhatsApp está modificando la pestaña de chats, la sección más utilizada de la aplicación, para integrar una sección dedicada a los estados. Efectivamente, los estados de WhatsApp, actualmente ubicados en la pestaña 'Novedades', serán trasladados a la sección de chats. Estos estados se presentarán en la parte superior, de manera similar a las historias de Instagram, y adoptarán una forma redondeada, replicando el diseño de la red social también propiedad de Meta. La disposición de los estados, como en Instagram, incluirá una opción para crear o subir tu propio estado, junto a los estados de tus contactos. Según Wabetainfo, estos se organizarán según la relevancia del contacto, mostrando primero a las personas con las que más interactúas. Es importante recordar que estos estados, al igual que en Instagram, desaparecerán después de 24 horas.\No obstante, existe una diferencia crucial en comparación con las historias de Instagram. El nuevo diseño de WhatsApp relacionado con los estados no será visible de forma constante. Estará oculto al acceder a la sección de chats. Para revelarlo, será necesario deslizar hacia abajo desde la parte superior de la lista de conversaciones, una dinámica similar a la utilizada por Telegram en la gestión de sus estados. Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento oficial para esta actualización. Es probable que Meta implemente este nuevo diseño de forma gradual, expandiéndolo a más usuarios en las próximas semanas. Además, dado que la función se encuentra en fase beta, podría sufrir modificaciones. Los usuarios deberán esperar a las actualizaciones oficiales para experimentar este cambio en la interfaz de WhatsApp. La empresa buscará optimizar la experiencia del usuario y refinar la interfaz antes de su lanzamiento generalizado. Esta adaptación refleja la estrategia de Meta por unificar la experiencia de usuario entre sus diversas plataformas, buscando sinergias y funcionalidades similares que faciliten la interacción y la familiarización de los usuarios con sus diferentes aplicaciones





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Whatsapp Instagram Estados Diseño Actualización Meta Android Chats Rediseño

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Para qué sirve el botón 'resumir' en tus chats de WhatsAppSi no habías visto este botón o no sabes cómo usarlo, aquí te explicamos por qué aparece cuando abres tus chats grupales de WhatsApp

Read more »

Club EL UNIVERSAL se renueva: más beneficios y funciones en un solo lugarClub EL UNIVERSAL lanza su nueva página web con nuevas funciones que facilitan el acceso a descuentos, beneficios y experiencias exclusivas. Ofrece categorías organizadas, trivia del Mundial 2026, mejor visualización de la tarjeta digital y la posibilidad de reservar directamente desde el sitio. Ofrece descuentos exclusivos para Acapulco.

Read more »

Wolverine en PS5: El Adiós al Mundo Abierto y el Debate Sobre el Diseño 'Wide-Linear'Descubre las razones detrás de las críticas al nuevo Wolverine para PlayStation 5. Analizamos la decisión de Insomniac Games de abandonar el mundo abierto en favor de un diseño 'Wide-Linear', similar a God of War, y cómo esto ha impactado las expectativas de los jugadores.

Read more »

Facebook e Instagram vetan anuncios de abogados que buscan captar víctimas de adicción a redesHace unas semanas un tribunal de California declaró a Meta y YouTube negligentes en un caso histórico sobre adicción a las redes sociales.

Read more »

Ghana renueva su legado con la nueva generación de las Estrellas NegrasGhana participará en la Copa del Mundo y demostrará que tiene jugadores que poseen buena condición física.

Read more »

Abre UAdeC convocatoria para Maestría en Arte y Diseño con enfoque en investigaciónEl proceso contempla registro, evaluación Ceneval y publicación de resultados en julio

Read more »