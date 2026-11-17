La cinta animada 'Wildwood' recaudó 9 millones 460 mil pesos con 122 mil espectadores tras sustituir a creadores de contenido por actores profesionales en México.

La película animada ' Wildwood', producida por Laika, registró un significativo repunte en taquilla en México al decidir reemplazar a sus dobladores originales por profesionales de la industria del doblaje. La cinta logró recaudar 9 millones 460 mil pesos durante el fin de semana que abarcó las fechas del 12 al 15 de noviembre, mostrando una recuperación inmediata frente a la polémica inicial que rodeó su estreno.

Resultados financieros y asistencia a salas

Según los datos reportados por la empresa de seguimiento de taquilla Rentrak, el número total de espectadores que ingresaron a las salas de cine para ver la película durante este periodo específico fue de 122 mil 365 personas. Esta cifra concreta demuestra que el cambio de estrategia de distribución y posproducción rescató el interés del público mexicano, permitiendo que la cinta no solo detuviera el desplome de asistencia, sino que logró un crecimiento del 2% en la asistencia durante el domingo en comparación con la semana anterior.

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Intercambio de talentos y reacciones al cambio

El estudio tomó la decisión de retirar a los creadores de contenido y figuras mediáticas que inicialmente interpretaban los roles principales para dar paso a actores experimentados. En el papel de Prue McKeel, la película contó con la voz de Danna Alcalá, quien sustituyó a la actriz y conductora Natalia Téllez. Por su parte, Erick Selim asumió el rol de Brendan, reemplazando a Javier Ibarreche, mientras que Érica Edwards interpretó a Alexandra Svik, ocupando el lugar anteriormente reservado para la figura mediática original.

Impacto acumulado y proyección futura

Esta medida estratégica logró revitalizar el paso de 'Wildwood' por las carteleras nacionales, inyectando un segundo aire a la distribución de la cinta. Como resultado directo de esta estrategia de reemplazo y la mejora en la calidad percibida del doblaje, la película ya acumula una recaudación aproximada de 49 millones 579 mil 358 pesos en México. El suceso generó diversas opiniones y debates en redes sociales, validando la decisión de priorizar el talento profesional sobre el estatus digital de los actores iniciales.