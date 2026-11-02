William Friedkin ignoró el dolor de Ellen Burstyn en El Exorcista

Ellen Burstyn revela cómo el tirón de cable en El Exorcista dañó su columna. William Friedkin continuó grabando pese a sus gritos de dolor.

Ellen Burstyn denunció públicamente que William Friedkin ignoró sus gritos de dolor durante el rodaje de una escena crítica de la película El Exorcista. Este incidente provocó una lesión permanente en la columna vertebral de la actriz, quien advirtió sobre el riesgo pero no fue detenida. La historia expone los métodos extremos utilizados para lograr realismo en el cine clásico sin garantías de seguridad.

Accidente con arnés mecánico fatal

Burstyn interpretaba a Chris MacNeil, una madre que enfrenta la posesión demoníaca de su hija. En una secuencia violenta, el personaje de Regan la arroja al otro lado del dormitorio. El equipo instaló un arnés oculto en la cintura conectado a un cable tirado por un especialista. La técnica buscaba simular una fuerza sobrenatural irresistible mediante maquinaria industrial.

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La actriz expresó preocupación durante los ensayos por la fuerza aplicada. Según el documental El miedo de Dios de 2018, ella advirtió al director sobre el peligro. Friedkin redujo ligeramente la intensidad pero permitió continuar. Cuando se rodó la toma final, el especialista Marcel Vercoutere aplicó demasiada potencia. Burstyn cayó violentamente sobre su zona lumbar.

Friedkin ignoró las protestas de la actriz

A pesar del impacto, la actriz permaneció en el suelo con dolor intenso. Esperaba que Friedkin ordenara detener la grabación inmediata. En lugar de eso, el director indicó al director de fotografía Owen Roizman que no cortaran la cámara. Burstyn tuvo que exigir personalmente que se interrumpiera el rodaje. El grito audible en la película corresponde a su dolor real y genuino.

En entrevistas posteriores, la actriz mencionó su enojo inicial con el cineasta. Reconoció su talento pero criticó la falta de empatía en el set. Friedkin defendió su decisión argumentando que menos fuerza hubiera requerido múltiples tomas. Sin embargo, las consecuencias físicas persistieron mucho después del estreno internacional. El impacto dejó una huella significativa en su salud a largo plazo.

Consecuencias médicas de larga duración

La lesión afectó gravemente su cóccix y zona pélvica inferior. Burstyn explicó en una entrevista para NPR que usó muletas durante dos o tres semanas. Solo las dejaba de lado cuando debía aparecer frente a las cámaras. Aunque circuló la noticia de una fractura de columna, ella aclaró que no hubo huesos rotos. Se trató de una contusión severa y daño tisular profundo.

La actriz nunca imaginó que una caída durante el trabajo pudiera afectar su salud por tanto tiempo. El Exorcista ganó premios por Mejor Guion Adaptado y Mejor Sonido. Se convirtió en un referente del cine de terror mundial. Sin embargo, su legado incluye también historias de accidentes y controversias éticas. Más de cincuenta años después, en septiembre de 2026, Burstyn recordó el suceso en el Festival de Venecia.

Reflexión tardía sobre el realismo cinematográfico

A sus 93 años, la legendaria actriz sigue activa en la industria. Considera que su longevidad profesional es un milagro. Reconocía el enorme talento de Friedkin como cineasta innovador. También recordó que él estaba dispuesto a llevar las situaciones al extremo. Aquella escena breve en pantalla dejó una marca permanente en su vida.

El incidente subraya una época anterior a los efectos digitales seguros. Los actores enfrentaban riesgos físicos reales sin protocolos modernos. Estas experiencias generan debate sobre los límites de la dirección artística. La historia sirve como advertencia sobre los costos humanos del arte. El silencio institucional permitió que el sufrimiento individual pasara a segundo plano.

La película sigue siendo estudiada por sus técnicas visuales audaces. La actuación de Burstyn es elogiada por su intensidad visceral. Sin embargo, la verdad detrás de la toma añade una capa compleja. Los espectadores perciben el terror del personaje con mayor profundidad al conocer los hechos. La línea entre actuación y realidad se difuminó peligrosamente en aquel set.