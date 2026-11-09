William Mebarak salud: Shakira aclara rumores hospitalización Barranquilla

Shakira confirma que su padre William Mebarak no está hospitalizado, desmintiendo rumores. La familia agradece el apoyo en Barranquilla.

Shakira ha emitido un comunicado oficial para aclarar la confusión pública respecto al estado de salud de su padre, William Mebarak. La estrella colombiana confirmó que el hombre de 95 años se encuentra bien, recibiendo atención en su propio hogar y no en un centro médico. Esta declaración busca corregir información errónea que circulaba en las redes sociales durante la última semana.

Crisis Familiar y Desmienten Hospitalización

La cantante ha vuelto a enfrentar una situación delicada dentro de su entorno familiar cercano. El origen de la alarma surgió a principios de noviembre de 2026, cuando diversos medios informaron sobre una posible recaída grave. Los reportes indicaban que William Mebarak habría sido ingresado de urgencia en una clínica especializada ubicada en Barranquilla.

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Fuentes cercanas a la familia desmintieron categóricamente estas afirmaciones al ser consultadas por los medios locales. Los allegados aseguraron que el padre de la artista no está hospitalizado ni requiere internamiento prolongado. En cambio, se encuentra en su residencia conviviendo con sus seres queridos y recibiendo el cuidado necesario.

Tratamientos Normales y Situación Actual

La confirmación oficial detalla que William Mebarak está siguiendo sus tratamientos médicos habituales en casa. No existe ningún procedimiento excepcional que requiera su presencia en un hospital por el momento. La familia mantiene que la situación es rutinaria y controlada por su equipo de salud asignado.

La artista expresó su profundo agradecimiento por el flujo masivo de mensajes de cariño. Shakira escribió a través de varias plataformas digitales que ella y su familia están profundamente agradecidos por el apoyo recibido. Este gesto busca honrar las muestras de solidaridad durante esta semana difícil para los involucrados.

Imágenes Preocupantes Captadas en Noviembre

La razón principal detrás de las especulaciones fue una fotografía captada el pasado 5 de noviembre. En esa ocasión, se fotografió a Shakira caminando junto a su padre en el norte de Barranquilla. El anciano se movilizaba utilizando una silla de ruedas con asistencia profesional.

Las imágenes generaron inquietud en la opinión pública debido a la historia médica previa del hombre. William Mebarak ha estado bajo observación médica constante tras sufrir episodios de salud documentados en el año 2024 y nuevamente en 2026. Estos antecedentes históricos alimentaron el miedo a un empeoramiento repentino.

Contexto Adicional y Otras Noticias

Es importante notar que las noticias recientes sobre la salud familiar han coexistido con otros eventos noticiosos. Por ejemplo, el alcalde de Río Bravo regresó a su hogar tras ser localizado con vida en Coahuila. Este suceso ocurre en paralelo a las preocupaciones por la artista, aunque son asuntos separados sin conexión directa.

La situación actual de William Mebarak se considera estable según las versiones familiares. La artista continúa gestionando su carrera mientras protege la privacidad de su padre. Los rumores sobre hospitalizaciones falsas se desvanecen con esta aclaración directa y oportuna de la intérprete.