Willito vence a Lonche de Huevito en el Supernova Génesis 2026: decepción en redes por combate 'fingido'

El evento Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX fue testigo de la pelea entre los streamers Lonche de Huevito y Willito, donde este último salió victorioso por knockout técnico. Sin embargo, la comunidad en redes sociales expresó su decepción al considerar que la rivalidad entre ambos fue fingida, lo que opacó el espectáculo. La transmisión en Netflix permitió que millones de espectadores presenciaran el combate y los shows musicales de Óscar Maydon, Ozuna y Carin León.

La Arena CDMX fue testigo de una noche inolvidable en el Supernova Génesis 2026 , donde el espectáculo y el deporte se fusionaron en combates llenos de emoción.

Tras intensos enfrentamientos previos, en el pesaje y el entrenamiento transmitido en vivo, finalmente Lonche de Huevito y Willito se vieron las caras en el ring. La pelea fue una de las más esperadas por el público, pues se trata de dos reconocidos creadores de contenido que han sido amigos desde hace tiempo, pero durante los últimos meses han demostrado tener una 'fuerte rivalidad'.

Los streamers debutaron este domingo en el evento de box amateur y el triunfo de Willito causó reacciones encontradas en redes sociales. Lonche de Huevito y Willito se dieron con todo en el Supernova Génesis 2026, este domingo, en la Arena Ciudad. La pelea también fue transmitida a través de Netflix, por lo que millones de espectadores de todo el mundo vieron en vivo el triunfo de Willito.

Willito entró al ring acompañado del cantante Omar Camacho, mientras estaba parado sobre una caja fuerte color dorado. Mientras que Lonche, tuvo una presentación al estilo del antiguo Egipto junto a Víctor Mendivil. Aunque hace unos días se especuló que podrían enfrentarse sin careta, las autoridades deportivas del evento concluyeron que pelearían con esta protección facial. Lonche y Willito causaron decepción en redes sociales, pues iniciaron el encuentro sin lanzar golpes.

Para el segundo round, Willito se mostró más agresivo y el réferi paró la pelea, pues el sinaloense no pudo más. Finalmente, los jueces definieron que Willito era el ganador por knockout técnico. En redes sociales la gente expresó su decepción por el encuentro, ya que aseguran que su rivalidad fue fingida pese a las promesas que hicieron de tener un combate rudo. Lonche de Huevito mide aproximadamente 1.80 metros de altura y pesa alrededor de 79 kg.

Cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram, mientras que en Tiktok acumula 1.4 millones de followers. Mientras que Willito mide aproximadamente 1.82 metros de altura y pesa alrededor de 80 kg. En Instagram tiene más de 3 millones de seguidores y en TikTok casi 5 millones.

Además, los artistas Óscar Maydon, Ozuna y Carin León amenizarán el evento interpretando sus éxitos en vivo desde la Arena Ciudad de México. Sigue la transmisión en vivo de las peleas a través de Netflix





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