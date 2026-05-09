En un llamado a la acción, WOLA, organización de unklarianza humana y derechos humanos, ha exigido al gobierno mexicano aceptar la ayuda internacional para fortalecer las pesquisas en busca de desaparecidos y reconocer la ayuda de las madres buscadoras. WOLA también subraya el bien ser y presencia de organismos de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en advertir sobre las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares en México.

WOLA urge a México a aceptar asistencia internacional para fortalecer búsqueda de desaparecidos; reconoce lucha de madres buscadorasColectivos de personas desaparecidas y madres buscadoras colocan muro de la memoria en CDMX (28/03/2026).

Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archerypara fortalecer la búsqueda de víctimas, la identificación forense y las investigaciones. entre la incertidumbre y el dolor de no saber el paradero de sus hijos, en medio de una crisis que —acusó— sigue creciendo sin respuestas eficaces por parte de las autoridades. WOLA destacó que el reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abre una oportunidad histórica para que la lucha por los derechos de las víctimas continúe. Ceci Flores llama a seguir la lucha por hijos desaparecido





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