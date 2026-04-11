Xalapa implementará estrategia para reducir accidentes viales, anuncia la alcaldesa Daniela Griego

El Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por la alcaldesa Daniela Griego, anuncia medidas para combatir el aumento de accidentes viales, incluyendo vigilancia y coordinación con autoridades estatales, especialmente en la avenida Lázaro Cárdenas. Se aborda la necesidad de mejorar la señalización, aumentar la presencia policial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Ante la creciente preocupación por el aumento de accidentes viales en Xalapa , la alcaldesa Daniela Griego Ceballos anunció que el Ayuntamiento emprenderá una serie de acciones para mitigar esta problemática. La estrategia se centrará en fortalecer la coordinación con las autoridades de Tránsito del Estado, con el objetivo primordial de implementar una vigilancia más efectiva, especialmente en la transitada avenida Lázaro Cárdenas, identificada como una de las áreas de mayor riesgo en la ciudad.

En los próximos días, se tiene previsto reactivar una mesa de trabajo con diversas instancias estatales para definir conjuntamente las acciones específicas a implementar, buscando una disminución significativa en la frecuencia de los percances viales en diferentes puntos estratégicos de Xalapa.\La alcaldesa Griego Ceballos detalló que entre las medidas que se están considerando se encuentran el reforzamiento de la señalización vial en las áreas más conflictivas, así como el aumento de la presencia de personal operativo en las calles y avenidas de la ciudad. El propósito fundamental de estas acciones es fomentar un mayor respeto a las normas de tránsito entre los conductores, y así, reducir los riesgos de accidentes. Se ha determinado que, aunque existen múltiples puntos críticos en la ciudad donde se han registrado incidentes viales, la avenida Lázaro Cárdenas sobresale por sus particulares características. En varios tramos de esta importante avenida, los conductores suelen exceder los límites de velocidad permitidos, lo que incrementa considerablemente la probabilidad de que ocurran accidentes graves. Por lo tanto, la administración municipal reconoce la urgencia de actuar de manera inmediata y coordinada entre las dependencias municipales clave, como Protección Civil y Tránsito Municipal, en colaboración estrecha con las autoridades estatales competentes.\Finalmente, la Presidenta Municipal destacó la importancia crucial de la participación activa de Tránsito del Estado en esta estrategia de prevención y control. Reconoció que Tránsito del Estado desempeña un papel fundamental en la gestión de la vialidad en la capital veracruzana, siendo la instancia que concentra la mayor parte de la atención en este ámbito. Además, se informa sobre otro evento importante: una explosión en un fraccionamiento de Veracruz que ha dejado ocho departamentos como pérdida total, así como siete personas heridas. También, un derrame en el Golfo de México, que presumiblemente ya ha alcanzado las costas de Texas, aunque hasta el momento, no se han emitido quejas por parte de Estados Unidos. Estos dos incidentes, aunque distintos al tema principal de seguridad vial en Xalapa, ilustran la complejidad de los retos que enfrentan las autoridades en materia de seguridad y protección ciudadana en la región





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidentes Viales Xalapa Daniela Griego Tránsito Seguridad Vial Avenida Lázaro Cárdenas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Este abril, temperaturas en Xalapa han estado por debajo de lo habitual: Jessica LunaEn lo que va de abril, las temperaturas máximas al mediodía se han mantenido por debajo del promedio histórico en Xalapa, informó la jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión...

Read more »

Van 24 detenidos en Xalapa por delinquir usando motocicletas: Alfonso GómezLa Policía Municipal de Xalapa ha detenido a 24 personas que se desplazaban en motocicletas por su presunta participación en delitos del fuero común y federal, informó el director de Seguridad y Protección Ciudad...

Read more »

Héctor Yunes acepta reto de diputada Victoria Gutiérrez a debatir en Plaza Lerdo de XalapaLa discusión de la minuta de reforma constitucional del llamado “Plan B” en el Congreso de Veracruz derivó en un reto público entre el diputado del grupo mixto “Veracruz Nos Une”, Héctor Yunes La...

Read more »

Festival 'Jóvenes Talentos con la Pop' de UV llegará a Auditorio IMAC, en XalapaLuego de terminadas las vacaciones de Semana Santa, las actividades gratuitas de Difusión Cultural UV en Xalapa continúan su programación de abril e invitan, rumbo al último fin de semana del mes, al Festival 'J&oa...

Read more »

Fotos, libros y otros artículos ofrecen mirada íntima a la trayectoria de Sergio Galindo, en XalapaSergio Galindo nació en Xalapa el 2 de septiembre de 1926 y es reconocido como una figura clave para la vida cultural de Xalapa y la difusión de la literatura a través de la máxima casa de estudios en el Estado, la Univ...

Read more »

Celebran el Día Mundial del Circo en Xalapa con actividades gratuitasSe invita a la población de Xalapa a participar en las actividades gratuitas del Día Mundial del Circo que se realizarán el 24 de abril en el parque La Loma. Habrá talleres, presentaciones y ventas.

Read more »