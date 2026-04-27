Xavi Simmons se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026 por grave lesión: un duro golpe para Países Bajos y Tottenham

La Selección de los Países Bajos y el Tottenham Hotspur reciben un duro golpe con la baja de Xavi Simmons para la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una lesión de ligamento cruzado. El extremo, clave para ambos equipos, expresó su decepción en redes sociales, mientras que la lista de bajas para el torneo sigue creciendo con figuras como Serge Gnabry y Hugo Ekitiké.

La Selección de los Países Bajos enfrenta una dura realidad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que una de sus figuras clave, Xavi Simmons , extremo del Tottenham Hotspur , se perderá el torneo debido a una grave lesión.

El jugador sufrió un desgarro del ligamento cruzado en el partido entre los Spurs y el Wolverhampton Wanderers en la Premier League, lo que ha dejado a los aficionados y al equipo en estado de shock. Simmons, quien ha sido una pieza fundamental tanto para su club como para la selección, compartió su decepción en las redes sociales, expresando su dolor por no poder representar a su país en el máximo evento del fútbol mundial.

'Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo representando a mi país este verano. Mi temporada ha llegado a su fin de forma abrupta y estoy intentando asimilarlo. Sinceramente, tengo el corazón destrozado', escribió el futbolista, dejando claro el impacto emocional que esta lesión ha tenido en él.

Esta noticia no solo afecta a la selección neerlandesa, sino también al Tottenham Hotspur, que se encuentra en una lucha desesperada por evitar el descenso a la Championship. La ausencia de Simmons será un golpe duro para el equipo londinense, que ya se ve en una situación complicada en la Premier League.

Además, esta baja se suma a una lista de jugadores importantes que no podrán estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellos se encuentran Serge Gnabry del Bayern Munich, quien confirmó que no estará en el torneo debido a molestias físicas, y Hugo Ekitiké de Francia, lesionado durante la UEFA Champions League con el Liverpool.

También hay dudas sobre la participación de Rodrygo del Real Madrid, quien aún se encuentra en proceso de recuperación y cuyo entrenador, Carlo Ancelotti, no parece dispuesto a arriesgar su salud para acelerar su regreso. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como un evento lleno de incertidumbres y desafíos para los equipos, que deberán adaptarse a la ausencia de sus estrellas y buscar alternativas para mantener su competitividad en el torneo.

La lesión de Simmons es un recordatorio de lo frágil que puede ser el fútbol y de cómo una sola jugada puede cambiar el destino de un jugador, un equipo y hasta de una nación entera





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