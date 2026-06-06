Xavier Becerra, a former state Attorney General under Trump, has announced his candidacy for the governorship of California, aiming to succeed the current Democratic governor and lead the most populous state in the nation. Becerra has faced allegations of sexual assault and withdrew from the race, but he capitalized on the opportunity to strengthen the Democratic base. He has received significant support from labor unions and Latino leaders. Becerra has pledged to maintain California's position as a key adversary of President Donald Trump and has filed over 120 lawsuits against the Trump administration. He has also clashed with the state over the prolonged election recount and the issue of unaccompanied migrant minors in 2021.

Xavier Becerra se presenta como una opción experimentada para liderar el estado más poblado del país y suceder al gobernador demócrata, en la nación más grande del mundo.

Ha declarado que los antecedentes migratorios de su familia reflejan su campaña para gobernador, en la que inicialmente no logró obtener un apoyo sustancial antes de repuntar en los últimos meses. Fuera acusado de agresión sexual y se retiró de la contienda, Becerra aprovechó la oportunidad para consolidar el apoyo demócrata. Rapidamente obtuvo importantes respaldos de sindicatos y líderes legislativos latinos. Se ha comprometido a mantener la posición del estado como principal antagonista del presidente Donald Trump.

Como fiscal general, presentó más de 120 demandas contra la administración Trump. El presidente también ha tenido un enfrentamiento con el estado por el prolongado recuento de votos. Hilton pidió a California que limitara el voto por correo a quienes lo solicitaran, en lugar de enviarlo a todos los votantes registrados. Y la crisis de menores migrantes no acompañados en 2021, cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Becerra era responsable de los albergues donde se alojaban.

Algunos de estos albergues fueron criticados por tener condiciones de vida inadecuadas, y también hubo preocupación por la falta de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades sobre los patrocinadores con quienes se ubicaban algunos niños. Trump analiza que el Estado tenga participación accionaria en empresas de IA, se reunirá con líderes del sector y la escasez de viviendas, y que congelaría las tarifas de los seguros de hogar





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