XBOX anuncia el regreso de los juegos exclusivos

XBOX da un giro de timón en su actual generación y anuncia el regreso de los juegos exclusivos. Matt Booty, directivo de XBOX, explica que el objetivo es ofrecer contenido único en su ecosistema de gaming para atraer a los jugadores.

XBOX da un giro de timón en su actual generación y anuncia el regreso de los juegos exclusivos . Matt Booty , directivo de XBOX , explica que el objetivo es ofrecer contenido único en su ecosistema de gaming para atraer a los jugadores.

Se mantendrán juegos multiplataforma, pero se analizarán caso por caso para determinar si un juego será exclusivo. Asha Sharma, directora general de XBOX, enfatiza la importancia de ofrecer experiencias únicas y juegos creados específicamente para XBOX.

Además, Microsoft regala el nuevo XBOX Series X25 edición limitada a jugadores afortunados





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