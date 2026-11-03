Xbox Game Pass añade 23 juegos en noviembre con 6 estrenos de día uno

Microsoft expande Xbox Game Pass en noviembre 2026 con 23 nuevos títulos, incluyendo 6 lanzamientos de día uno. Descarga los juegos disponibles desde el 3 de noviembre.

Microsoft ha confirmado la ampliación de su catálogo de Xbox Game Pass para el mes de noviembre de 2026, introduciendo un total de 23 videojuegos nuevos entre los niveles del servicio. Esta actualización masiva incluye seis lanzamientos de día uno, los cuales estarán disponibles exclusivamente para los suscriptores de los planes Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde su fecha de publicación oficial.

Desglose de juegos y fechas de lanzamiento

La compañía reveló los detalles a través de su sitio web oficial, especificando que las nuevas incorporaciones se distribuirán entre el 3 y el 17 de noviembre de 2026. El primer título en llegar será Football Manager 27 para PC Game Pass Ultimate y PC Game Pass el 3 de noviembre. Al día siguiente, el 4 de noviembre, se añadirán Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard y VOID/BREAKER, este último disponible en los niveles Premium, Ultimate y PC.

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La fecha central de la primera semana, el 5 de noviembre, traerá un lote significativo de títulos. Escape Academy 2: Back 2 School, Firefighting Simulator: Ignite, MySims, MySims Kingdom y Banjo Kazooie se unirán al servicio. Los suscriptores de Ultimate y PC Game Pass podrán acceder a la mayoría de estos, mientras que Game Pass Premium tendrá cobertura en algunos de ellos.

Lanzamientos de día uno y títulos destacados

Entre las incorporaciones más esperadas de la primera mitad de noviembre se encuentran varios estrenos de día uno. Football Manager 27 Console Edition y TANUKI: Pon's Summer llegarán el 10 de noviembre, seguidos por Warhammer Survivors y Hope in the City el 11 de noviembre. También el día 11 se sumará Thronefall, disponible en las tres versiones del servicio.

El 12 de noviembre, los usuarios podrán jugar John Carpenter's Toxic Commando en los planes Premium, Ultimate y PC. Este título multijugador cooperativo, que debutó en marzo de 2026, permite a los jugadores formar equipos para enfrentarse a oleadas de zombies. Finalmente, el 17 de noviembre cerrarán el mes Aphelion y PAW Patrol: Dino World, ambos disponibles en Premium, Ultimate y PC.

Actualizaciones para el nivel Essentials

Además de las incorporaciones premium, Microsoft ha anunciado cambios para el nivel Essentials. El 15 de noviembre, ocho juegos estarán disponibles sin costo adicional para esta categoría básica. La lista incluye clásicos como Banjo Kazooie, Banjo Tooie, Banjo Kazooie: Nuts & Bolts, Gears of War: Judgement, Halo: Spartan Assault, Perfect Dark, Viva Piñata y Viva Piñata: Trouble in Paradise.

Retiradas y contexto del mercado actual

Mientras se celebran las nuevas adiciones, también se producirán salidas de títulos. Se ha confirmado que 14 juegos abandonarán el servicio en noviembre de 2026. Este movimiento rotativo es parte de la estrategia operativa de Xbox para mantener el contenido fresco. Los analistas continúan debatiendo sobre la rentabilidad del modelo de suscripción, pero la expansión del catálogo sigue siendo el principal argumento de venta para los usuarios.