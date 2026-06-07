Xbox Games Showcase 2026: Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution confirmados como exclusivos permanentes

Durante el Xbox Games Showcase 2026, Microsoft anunció que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution no serán exclusivas temporales; solo llegarán a Xbox Series X|S y PC, sin versión para PlayStation 5. Además, se revelaron avances, fechas de lanzamiento para Fable y Halo, y el nuevo Spyro: A Realm Beyond, mostrando una estrategia equilibrada entre exclusivos y títulos multiplataforma.

El Xbox Games Showcase 2026 , celebrado el domingo 7 de junio, estuvo repleto de grandes sorpresas, anuncios emocionantes y el regreso de viejos conocidos. Uno de los temas más polémicos de los últimos meses era cómo Microsoft manejaría la exclusividad de sus títulos, y la compañía resolvió las dudas de forma clara.

Durante el evento se confirmó que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes de consola, lo que significa que solamente estarán disponibles para Xbox Series X|S y PC, sin planes de lanzamiento para PlayStation 5. Esta decisión fue reafirmada oficialmente en el blog de Microsoft, donde se especificó que no se trata de exclusivas temporales.

El comunicado también destacó que los juegos ya anunciados para multiplataforma mantendrán sus planes originales, subrayando el compromiso de invertir en Xbox y en impulsar su crecimiento tanto en consola como en otras plataformas. La nueva jefa de la división de videojuegos de Xbox recalcó la importancia de tener contenido exclusivo para diferenciarse, pero también de ofrecer experiencias de alta calidad que atraigan a los jugadores a elegir Xbox.

Aunque estos dos títulos no llegarán a la competencia, el evento confirmó que otros juegos de Xbox sí están en camino a PS5 y Nintendo Switch 2. Además, se mostró un avance extenso de Gears of War: E-Day con gameplay por primera vez, mientras que Clockwork Revolution reapareció con un tráiler lleno de acción y humor absurdo.

También se anunció Spyro: A Realm Beyond, una nueva entrega de la franquicia que ya tiene ventana de estreno y estará disponible para consolas y PC. En resumen, el showcase dejó claras las intenciones de Microsoft de fortalecer su ecosistema con exclusivos permanentes, diversificar sus lanzamientos multiplataforma y revelar fechas clave para franquicias icónicas como Fable y Halo, consolidando una estrategia agresiva para el futuro cercano





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