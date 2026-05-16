Xi Jinping propone una 'estabilidad estratégica constructiva' en la relación entre China y Estados Unidos

Tras un año de tensiones con la administración Trump, Xi Jinping propone un nuevo enfoque para evitar una posible 'trampa de Tucídides' entre superpotencias, con cooperación en áreas clave y límites claros para la competencia.

En el último año, Xi Jinping , el líder de China , ha enfrentado al presidente Donald Trump respondiendo con aranceles elevados y restricciones en las exportaciones de tierras raras, lo que obligó al gobierno de Trump a retroceder.

Ambos países salieron perjudicados, al igual que la economía mundial. Sin embargo, ahora Xi está cambiando de estrategia, pasando de la represalia a la conciliación. En una cumbre histórica en Pekín esta semana, Xi ofreció a Washington una elección: terminar con el conflicto o seguir en una espiral de confrontación que podría derivar en una 'trampa de Tucídides' entre superpotencias. XiISTINCTamente posicionó a China como una potencia global, calificando su propuesta como una 'estabilidad estratégica constructiva'.

Durante la cumbre, el presidente estadounidense mostró respeto hacia Xi, evitando críticas cuando el líder chino advirtió sobre la cuestión de Taiwán. Xi habló en términos abstractos sobre cooperación, competencia con límites y diferencias manejables. Expertos como Xin Qiang de la Universidad Fudan de Shanghái interpretan esto como un reconocimiento de que la asociación entre China y Estados Unidos puede basarse en más razones de cooperación que de confrontación.

La cumbre abordó temas de interés común, como el combate al narcotráfico, la regulación de la inteligencia artificial y la resolución de conflictos en el estrecho de Ormuz. Aunque el gobierno estadounidense no ha reconocido oficialmente el concepto de Xi en su resumen, el secretario de Estado Marco Rubio sugirió en una entrevista que Washington acepta la idea de una relación estable.

Anteriormente, China se permitía a la política de 'competencia gestionada' propuesta por el gobierno de Biden, pero ahora Xi ve esa estrategia con mayor positivo, en parte gracias al equilibrio de poder alcanzado tras la guerra comercial. No obstante, Xi afirma aumentar la rivalidad entre ambos países. La estabilidad de su economía China sigue en peligro debido a una crisis inmobiliaria, por lo que no puede afrontar una escalación en el conflicto.

Por ello, Xi busca consolidar la posición actual para evitar interferencias en su visión de un futuro en el que China supere a una potencia mundial.

'China quiere gestionar el declive de Estados Unidos con la esperanza de acelerarlo y hacerlo lo menos disruptivo posible', señaló Evan Medeiros, asesor para Asia durante la presidencia de Barack Obama





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