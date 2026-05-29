Xiaomi 17T y 17T Pro: Especificaciones y comparativa con iPhone 17 y Samsung Galaxy S26

Análisis detallado de los nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro, con especificaciones completas y comparativa directa contra el iPhone 17, Samsung Galaxy S26 y S26+, además del POCO F8 Ultra. Descubre cómo se posicionan estos dispositivos en la gama alta.

Los nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro ya son oficiales y llegan para renovar la presencia de la marca china en el catálogo de gama alta .

Este año la actualización de esta línea ha llegado a Europa más temprano que de costumbre, pero eso no impide que hagamos una comparativa contra sus principales rivales. Los Xiaomi 17T y 17T Pro repiten la fórmula que ya hemos visto en sus predecesores. Tienen diseños sencillos, pero atractivos, y llegan con una tabla de especificaciones más que competente.

Presumen de muy buenas cámaras como parte de su colaboración con Leica, su hardware es de lo mejor que se puede conseguir en la actualidad, tienen baterías de gran capacidad que se recargan con rapidez, y se apoyan en el software para sacar provecho a todas las soluciones del fabricante. Además, integran funciones de inteligencia artificial impulsadas por Gemini. En líneas generales, Xiaomi ha logrado que los 17T y 17T Pro sean propuestas muy redondas.

Esto no sorprende, considerando que la compañía se ha vuelto una experta no solo en desarrollar móviles con el balance ideal entre precio y calidad, sino también por ofrecer propuestas de primer nivel que compiten directamente con los buques insignia de otras marcas. Para nuestra comparativa de rivales del Xiaomi 17T hemos elegido a dos de las propuestas de gama alta por excelencia. Por un lado, el iPhone 17 de Apple y por otro el Samsung Galaxy S26.

En cuanto al Xiaomi 17T Pro, nos enfocamos en dos rivales que se encuentran dentro del mismo segmento de especificaciones y tamaño. Por ello elegimos los Samsung Galaxy S26+ y el POCO F8 Ultra, este último de la propia familia de Xiaomi pero bajo su submarca. También podríamos decir que la similitud de precio aplica en la comparación, aunque no sería realmente verdad.

No olvidemos que el modelo de POCO se consigue por precios más parecidos a los de un gama media que a un gama alta. De modo que el nuevo móvil de Xiaomi tiene a uno de sus competidores más feroces dentro de su misma casa. La comparación expone que los Xiaomi 17T y 17T Pro son opciones muy solventes dentro de la gama alta.

Como indicamos al comienzo, si bien está emparejado en rendimiento general, el 17T supera con creces al iPhone 17 y al Galaxy S26 en un apartado clave como la batería y la carga. Además, es considerablemente más económico. Algo similar sucede con el Xiaomi 17T Pro en la comparación directa con el S26+.

Con el POCO F8 Ultra está bastante más pareja la lucha y es muy probable que lo que incline la balanza al final sea el gusto y no las prestaciones. Sea como sea, los Xiaomi 17T y 17T Pro gozan de una muy buena calidad de construcción y de apartados técnicos donde las objeciones terminan siendo menores. Son móviles que ofrecen mucho por lo que cuestan y que demuestran que Xiaomi sabe competir en la élite del mercado





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