Xiaomi lanza el Pocket Power: batería externa de 10 000 mAh compacta, con carga rápida y seguridad avanzada por solo 19 USD

El nuevo cargador portátil de Xiaomi, con capacidad de 10 000 mAh, puerto USB‑C dual, USB‑A, protocolos de carga rápida, 16 capas de protección y dos colores, se vende por 129 yuanes (≈19 USD).

La firma china Xiaomi ha lanzado recientemente una batería externa que promete combinar tamaño compacto, alta capacidad y una serie de innovaciones que la diferencian de sus competidores más comunes del mercado.

La nueva Power Bank, que lleva el nombre genérico de Pocket Power, se destaca por ofrecer una capacidad de 10.000 mAh en un paquete que cabe cómodamente dentro de un bolsillo, sin sacrificar la estética ni la ergonomía. Su perfil rectángulo con esquinas suavemente redondeadas la hace extremadamente cómoda de llevar, y su acabado en dos tonos, crema y azul muy clarito, añade un toque de elegancia a un dispositivo funcional.

Una de las principales ventajas que Xiaomi pretende promocionar es la compatibilidad universal. La batería posee dos puertos USB‑C, uno de los cuales viene con un cable USB‑C de alta calidad, y un puerto USB‑A adicional que permite conectar cualquier tipo de cable.

Además, la inclusión de protocolos de carga rápida como PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC y SCP garantiza una velocidad de recarga superior en dispositivos Android, iPhone y demás dispositivos que soporten dichas tecnologías. Según la compañía, el modelo puede cargar un móvil a velocidades de hasta 15 W cuando carga simultáneamente dos dispositivos, y su capacidad de 10.000 mAh suele permitir recargar un teléfono medio de 3 a 4 veces sin necesidad de una toma de corriente.

En cuanto a la seguridad y la supervisión de la batería, Xiaomi ha incorporado características interesantes. El usuario puede conectar la Power Bank a una computadora a través del cable USB‑C y acceder a una interfaz que muestra el estado de la carga, la salud de la batería y el historial de uso.

Asimismo, el conjunto cuenta con 16 capas de protección eléctrica para prevenir cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamiento, con una tolerancia de temperatura que llega hasta 135 °C durante una hora. Estas medidas de seguridad reflejan el compromiso de la marca con la durabilidad y la confiabilidad del producto. El precio del Pocket Power ha sido fijado en 129 yuanes, lo que equivale a aproximadamente 19 USD o 16 EUR según el tipo de cambio actual.

A ese costo, Xiaomi ofrece un producto que no solo aporta una buena relación calidad-precio, sino también un diseño contemporáneo que se alinea con las exigencias de un público joven y móvil. En comparación con los modelos de la competencia que suelen superar los 30 USD, la oferta de Xiaomi se presenta como una opción muy atractiva para quienes buscan un cargador externo potente, seguro y de manufactura premium, sin pagar un precio premium.

Con el lanzamiento de este nuevo modelo, Xiaomi se posiciona nuevamente como referente en soluciones de movilidad y carga inteligente. Los consumidores que se encuentren interesados podrán adquirir la unidad en la web oficial de Xiaomi o en distribuidores autorizados, aunque la disponibilidad será limitada en los primeros meses debido a la alta demanda y la producción de piezas sofisticadas.

En resumen, la nueva Pocket Power de Xiaomi combina lo mejor de la tecnología de carga, seguridad avanzada, un diseño compacto y varios colores, todo ello por un precio que se mantiene competitivo frente a los estándares de la industria. La empresa continúa innovando en el segmento de accesorios de electrónica, apuntando a satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más exigente y conectado.





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