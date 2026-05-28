Xiaomi lanza los nuevos aires acondicionados Mijia Air Conditioner GentleAir con alta eficiencia energética y control inteligente

Xiaomi amplía su catálogo de electrodomésticos inteligentes con la línea Mijia Air Conditioner GentleAir, aires acondicionados que ofrecen refrigeración y calefacción con máxima eficiencia, modos de flujo de aire para mayor confort y control remoto mediante app y asistente de voz. Aún sin fecha ni precio confirmado para España.

Xiaomi ha lanzado una nueva línea de aires acondicionados bajo su marca Mijia, denominados Mijia Air Conditioner GentleAir. Estos equipos destacan por su alta eficiencia energética, con calificaciones de A++ en refrigeración y A+ en calefacción, y por su capacidad para climatizar habitaciones rápidamente, en apenas 30 segundos para enfriar y hasta 60 para calentar.

La gama incluye cuatro variantes de potencia: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW y 7,0 kW, cada una recomendada para diferentes tamaños de estancia. El modelo de 3,5 kW, por ejemplo, es adecuado para espacios de entre 40 y 55 metros cuadrados.

La tecnología inteligente de estos aires acondicionados optimiza el consumo y evita las corrientes directas mediante tres modos de flujo de aire: Halo Flow (circulación envolvente), Canopy Flow (envía el aire frío hacia arriba) y Carpet Flow (dirige el aire caliente hacia el suelo). Todos los modelos se pueden controlar de forma remota a través de la aplicación Xiaomi Home, lo que permite preajustar la temperatura antes de llegar a casa, y son compatibles con el Asistente de Google para control por voz.

Aunque Xiaomi no ha confirmado fechas ni precios para el lanzamiento en España, es probable que su debut ocurra pronto, junto con otros dispositivos presentados recientemente por la marca





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