Xiaomi presenta el nuevo dispositivo insignia: el Xiaomi 17 Max

El nuevo dispositivo de la serie 17 de Xiaomi, el Xiaomi 17 Max, viene con un diseño muy similar a los otros dispositivos de la serie y una excelente duración de la batería gracias a una tecnología especial.

Este nuevo modelo está equipado con un procesador Qualcomm, con opciones de 12 o 16 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 o 512 GB.

El Xiaomi 17 Max cuenta con un panel OLED de alta resolución y una frecuencia de actualización de 1 a 120 Hz. El smartphone también incluye un sistema de refrigeración de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento y varias otras funciones adicionales. El smartphone de Xiaomi es resistente a caídas y golpes, al agua y a la tecnología Wi-Fi 7. El Xiaomi 17 Max está disponible en diferentes variantes y se pondrá a la venta inmediatamente en China





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