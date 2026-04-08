Xiaomi Presenta la Mijia Capsule Coffee Machine: La Nueva Cafetera para los Amantes del Café en Cápsulas

Xiaomi lanza su nueva cafetera de cápsulas, la Mijia Capsule Coffee Machine, con un diseño compacto, velocidad de preparación excepcional y características avanzadas para una experiencia de café superior.

Si el café matutino es un ritual imprescindible para iniciar tu jornada, la nueva cafetera de Xiaomi está diseñada para ti. El gigante tecnológico chino presenta globalmente la Mijia Capsule Coffee Machine, una máquina innovadora para la preparación de café en cápsulas . Y, sin duda, querrás tenerla en tu cocina. Si bien Xiaomi ya ha lanzado otras cafeteras al mercado, este nuevo modelo destaca por ser un producto refinado y superior a sus predecesores.

Su diseño compacto y atractivo, sumado a su facilidad de uso, la convierten en una opción deseable. \Uno de los puntos fuertes de la Mijia Capsule Coffee Machine es su velocidad de preparación. Con tan solo 25 segundos para precalentar el agua, esta cafetera está lista para servirte tu café favorito utilizando la cápsula que elijas. Esto es posible gracias a su potente calentador de 1.360 vatios. Además, cuenta con un depósito de agua con una capacidad de aproximadamente 650 mililitros, lo que te permite preparar varias tazas sin necesidad de rellenar constantemente. La nueva cafetera de Xiaomi también ofrece dos preajustes rápidos para seleccionar el tamaño de taza ideal: 40 o 110 mililitros. Sin embargo, también te brinda la opción de personalizar el volumen de agua para adaptarlo a tus preferencias y al tipo de café que desees preparar, permitiendo una experiencia más personalizada y a medida. Este nivel de adaptabilidad la hace ideal para cualquier aficionado al café, desde aquellos que prefieren un espresso intenso hasta quienes disfrutan de un café largo y suave.\La Mijia Capsule Coffee Machine incorpora una bomba ULKA de 19 bares de presión, un componente de alta calidad utilizado en máquinas de café profesionales. Esta característica es fundamental para garantizar una extracción óptima del café, asegurando un sabor y aroma intensos. Además, la cafetera se destaca por su funcionamiento silencioso, con un nivel de ruido de tan solo 55 decibelios durante la extracción. El dispositivo también integra un sensor de temperatura y utiliza un algoritmo inteligente para controlar la temperatura del agua, asegurando que esta sea la correcta para obtener el mejor sabor y aroma del café. A pesar de su diseño compacto, con dimensiones de 33,2 x 21,2 x 9 centímetros y un peso de alrededor de 2,4 kilogramos, la Mijia Capsule Coffee Machine ofrece una construcción robusta y duradera. Incluye, además, una placa magnética diseñada para almacenar hasta 20 cápsulas de café, que se puede acoplar tanto al lateral de la máquina como a cualquier superficie metálica. La presencia de la Mijia Capsule Coffee Machine en la web global de Xiaomi sugiere un lanzamiento internacional inminente. Sin embargo, aún no se han confirmado la fecha de disponibilidad en España ni su precio de venta





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