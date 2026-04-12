Xiaomi Revoluciona las Entregas: Servicio de Entrega en el Mismo Día para Productos Grandes

Xiaomi lanza un innovador servicio de entrega en el mismo día en China, capaz de entregar productos grandes como frigoríficos y televisores antes de medianoche, desafiando a Amazon. El sistema, disponible en más de 50 ciudades, reestructura la logística de la compañía para una eficiencia sin precedentes.

Xiaomi se enfrenta a un nuevo desafío, o más bien, ha superado un nuevo desafío. La compañía ha implementado un nuevo sistema de entregas completamente autogestionado para que sus productos lleguen a los clientes en tiempo récord. Este servicio, similar al de Amazon en ciudades como Madrid, es mucho más espectacular.

La marca no solo es capaz de entregar un móvil, una funda o un reloj rápidamente, sino que también incluye productos de gran tamaño como lavadoras, televisores de 65 pulgadas e incluso frigoríficos. Xiaomi ha reestructurado su sistema logístico para ser más eficiente, involucrando a toda la cadena, desde los almacenes hasta la entrega final, ofreciendo un servicio que actualmente es único en el mercado. Amazon ofrece entregas al día siguiente, pero este tipo de productos grandes no suelen estar incluidos. Normalmente, la entrega de estos artículos grandes se realiza, con suerte, en la misma semana del pedido. Xiaomi ha cambiado las reglas del juego con una cifra asombrosa. Si realizas el pedido antes de las 11:00 de la mañana, la compañía se compromete a entregártelo antes de medianoche. Sin importar qué producto sea. El catálogo de posibilidades incluye frigoríficos, lavadoras, televisores de múltiples pulgadas, lavavajillas, aires acondicionados y una larga lista de artículos. No importa el peso ni el volumen del producto: Xiaomi se encarga de sacarlo de sus almacenes el mismo día y hacerlo llegar al cliente. Además, este servicio no es una prueba piloto ni algo muy limitado: la entrega en el mismo día está disponible en más de 50 ciudades importantes, abarcando más de 130 distritos y miles de calles. No se trata de un servicio exclusivo para una ubicación concreta; es una solución que permite a millones de personas beneficiarse y resolver problemas en cuestión de horas. Imagina que tu frigorífico se avería; el nuevo podría llegar antes de que la comida se descongele. Xiaomi ha desafiado a Amazon, pero por ahora, la experiencia sigue siendo inaccesible para la mayoría de los consumidores. A menos que estés leyendo esto desde una de las 50 ciudades de China donde Xiaomi ha desplegado el servicio, tendrás que esperar para probarlo. Este sistema logístico excepcional, por el momento, solo está disponible en el país natal de la compañía. Y no parece que vaya a cruzar fronteras pronto. De hecho, es algo que Xiaomi solo puede permitirse en China, donde los sistemas logísticos son mucho más avanzados debido a una extensa red de almacenes. En España y el resto de Europa, no parece viable que Xiaomi pueda entregar un frigorífico en Salamanca o Teruel el mismo día de la compra. Al menos por ahora





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