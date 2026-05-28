Xiaomi Smart Band 10 Pro: Nueva pulsera inteligente con pantalla más grande y autonomía de hasta 21 días

Análisis completo de las características, precio y disponibilidad de la nueva Xiaomi Smart Band 10 Pro y su variante NFC, con mejoras en pantalla, autonomía, deporte y salud.
Xiaomi ha renovado su popular banda inteligente con el lanzamiento de la Xiaomi Smart Band 10 Pro , presentada junto con los nuevos smartphones Xiaomi 17T . Esta nueva versión llega cargada de mejoras significativas, entre las que destaca una pantalla más brillante de hasta 2.000 nits, mayor duración de batería que reaching hasta 21 días y un diseño ligeramente más fino que su predecesora, manteniendo un peso de solo 21,6 gramos.
Su construcción ahora emplea una nueva generación de aluminio que incrementa su resistencia, mientras que la cubierta frontal ha sido actualizada para ofrecer mayor protección. Además de las obvias mejoras en el seguimiento de la salud, como monitorización de sueño avanzada y nuevas métricas cardíacas, la Smart Band 10 Pro añade modos deportivos renovados, incluyendo un modo ciclismo optimizado y otro de pista para registrar vueltas. La integración con el ecosistema Xiaomi y Android sigue siendo completa, garantizando notificaciones sincronizadas.
Paralelamente, se ha anunciado la variante NFC, que conserva las mismas especificaciones pero incorpora un chip para pagos sin contacto, un acabado de cerámica y un precio ligeramente superior, de 99,99 euros. Ambas versiones estarán disponibles próximamente en colores negro, plata y blanco perla (en la edición NFC). El precio de la versión base se mantiene por debajo de los 80 euros, consolidando a este dispositivo como una de las opciones más competitivas del mercado
