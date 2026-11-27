La escritora Ximena Santaolalla denuncia abusos diarios durante nueve años por parte de Francisco Aguirre, ex presidente de Grupo Radio Centro, quien renunció tras la revelación pública.

La escritora mexicana Ximena Santaolalla ha presentado denuncias públicas detallando que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre. Esta revelación impacta directamente al expresidente de Grupo Radio Centro y a su familia, quienes han enfrentado las consecuencias legales y reputacionales del caso. Los hechos denunciados ocurrieron diariamente durante un periodo de nueve años.

Detalles de los Abusos y el Contrato Confidencial

Santaolalla afirma que las agresiones se llevaron a cabo todos los días entre los años 1988 y 1997. Los incidentes tuvieron lugar tanto en su domicilio familiar en Ciudad de México como durante viajes internacionales. La autora describe una rutina aterradora donde el abuso era parte de su vida diaria después de la escuela y la cena. En mayo del presente año, Francisco Aguirre firmó un contrato de confidencialidad para evitar una denuncia penal formal.

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Este acuerdo implicaba que Aguirre se comprometía a realizar donaciones a asociaciones de infancia y mantener una pensión mensual a la madre de Santaolalla. Sin embargo, la escritora asegura que el exdirectivo incumplió los términos establecidos en el documento. A través de declaraciones al diario español La Jornada, Santaolalla explicó que el incumplimiento y la convivencia actual de Aguirre con menores fue el detonante para hablar públicamente.

Renuncia de Francisco Aguirre a Grupo Radio Centro

Ante la gravedad de las acusaciones, Grupo Radio Centro emitió un comunicado oficial aclarando su posición institucional. El grupo radiofónico confirmó que Francisco Aguirre renunció a la presidencia del consejo de administración el pasado 18 de noviembre de este año. Con esta medida, el empresario de 85 años deja de ocupar cualquier cargo directivo en la organización que presidió durante 27 años.

La entidad señaló que su familia fue relevada por su hijo en el cargo de liderazgo. Grupo Radio Centro indicó que, al tratarse de señalamientos de ámbito personal, se abstendrá de emitir juicios sobre los hechos específicos. No obstante, la empresa expresó su profundo respeto y solidaridad hacia todas las personas que hayan sido víctimas de violencia o abuso sexual en general.

Respaldos Institucionales y Solidaridad Política

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su solidaridad personal a Ximena Santaolalla durante la conferencia matutina del jueves 26 de noviembre de 2026. Sheinbaum mencionó que le envió un mensaje de apoyo y ofreció el respaldo total del Gobierno de México para presentar la denuncia formal. La mandataria destacó el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres en este proceso delicado.

Sheinbaum enfatizó que la decisión de presentar la denuncia corresponde a la víctima, pero que cuenta con todo el respaldo institucional. Por su parte, la Secretaría de las Mujeres también extendió su apoyo a Santaolalla y a todas las mujeres que han enfrentado violencias silenciadas durante años. La función pública reiteró la importancia de no revictimizar a las sobrevivientes de agresiones sexuales.

Testimonio y Responsabilidad Familiar en el Caso

El testimonio de Santaolalla incluye revelaciones sobre la respuesta de su madre, la escritora Adriana Abdó. La madre de la autora admite su responsabilidad por no actuar adecuadamente para proteger a su hija cuando las denuncias fueron hechas en 1996, 1998 y 2001. Abdó reconoció sentirse culpable y mala madre al no creer inicialmente las acusaciones de su hija menor.

Santaolalla decidió hacer público el nombre de Aguirre para romper el sistema de impunidad que permitió los abusos. La escritora de 43 años ya había narrado experiencias similares en su novela Un jardín al fondo de la noche, publicada en 2025. Sin embargo, la obra no fue identificada como autobiográfica hasta ahora. La autora citó la consigna de Gisèle Pelicot para exigir que las consecuencias cambien de bando.

La denuncia pública se produce después de que Santaolalla advirtiera a otras cuatro posibles víctimas en su entorno. El reportaje de La Jornada detalla que la renuncia de Aguirre llegó justo después de que la escritora notificara que haría pública la identidad del agresor. Este caso ha abierto un debate significativo sobre la protección de menores y la responsabilidad de figuras públicas en México.