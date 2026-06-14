Xin Xin y otros longevos: los animales geriátricos de Chapultepec que rompen récords de vida

El Zoológico de Chapultepec alberga a Xin Xin, la última panda gigante de Latinoamérica, y otros animales que han superado su esperanza de vida. El subdirector técnico del centro destaca la importancia de conocer y respetar todas las etapas de la vida de los ejemplares.

Los animales longevos del Zoológico de Chapultepec no solo destacan por su carisma, sino por haber superado ampliamente su esperanza de vida, tanto en estado silvestre como bajo cuidado profesional.

Así lo afirma Javier Ojeda Chávez, subdirector técnico del Centro de Conservación de la Vida Silvestre (CCVS) de Chapultepec, quien señala que tener ejemplares geriátricos es un gusto y una responsabilidad para quienes laboran en este espacio y cuidan de ellos. Xin Xin, la última panda gigante de Latinoamérica, es la consentida de los visitantes.

Con 35 años actualmente y próxima a cumplir 36 el próximo 1 de julio, esta hembra hija de Tohuí y Chia Chia ha superado con creces la expectativa de vida de su especie, que en estado silvestre es de 20 a 25 años y de hasta 30 años bajo cuidado profesional. Al ser una de las embajadoras más queridas de Chapultepec, a más de tres décadas de su nacimiento, Xin Xin sigue atrayendo las miradas de miles de personas que acuden al zoológico.

Pero no es la única. En el zoológico también habitan otros ejemplares longevos, como una jirafa de 36 años que hace más de una década dejó atrás la esperanza de vida de su especie, que ronda entre los 20 y 25 años.

Asimismo, hay un oso de antifaz que cumplió 33 años, cuando la esperanza de vida bajo cuidado profesional es de 30 años. Una hembra de lobo canadiense de 18 años ha superado por mucho el promedio de vida de su especie, que es de ocho años en estado silvestre y de 15 años bajo cuidado profesional.

También destaca un búho carnudo que ha alcanzado nada menos que 32 años de vida, duplicando la edad promedio de su especie que es de 10 a 15 años en estado silvestre. Ojeda Chávez menciona que tener animales longevos es muy relevante, pues permite a los visitantes conocer todas las etapas de la vida de los ejemplares y respetarlas. Todos generalmente nos emocionamos cuando vemos algún cachorrito, pero también deberíamos emocionarnos cuando vemos a algún viejito, afirma.

Si bien muchas veces los animales geriátricos ya no son tan activos como en otras etapas de su vida o, incluso, podrían resultar no tan atractivos a simple vista, es importante que la gente sepa que todo eso es parte del desarrollo de los ejemplares. Llegan a perder pelo, igual que como sucede con los humanos, llegan a estar un poco calvos.

Es importante que nuestro público sepa que eso es parte del desarrollo de los ejemplares, no por tener alguna alopecia están enfermos, aclara Ojeda Chávez. Desde el espacio donde habita Xin Xin, el médico veterinario y zootecnista afirma que es un orgullo cuidar de la hembra de panda que, a unas semanas de cumplir sus 36 años de vida, se encuentra con buena salud.

Tenemos varios individuos que están en la treintena de años, que también ya superaron buena parte de la longevidad aproximada de su especie. La jirafa es casi contemporánea de Xin Xin, tienen casi los mismos años y también ya lleva un buen tiempo extra de lo que podríamos esperar de una edad máxima que se registra para las jirafas. Tenemos a macacos que son primates muy similares a nosotros cuando llegan a la tercera edad.

En conclusión, la longevidad de estos animales no solo es un logro para el zoológico, sino una oportunidad para que los visitantes comprendan y valoren el ciclo completo de la vida animal





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